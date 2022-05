De la mano de José Piquer llega el nuevo sistema de ventas revolucionario en España

Cualquier empresario o emprendedor que desee generar más ventas en su negocio necesita aprender a vender. Esta habilidad no solo le permite conseguir más clientes, sino también crear alianzas estratégicas con inversionistas, así como relacionarse mejor con otras personas de su sector de forma profesional.

José Piquer, con más de 20 años de experiencia en los negocios, ha desarrollado un sistema de ventas gratuito y pionero en España que ayuda a las personas a crecer continuadamente en sus empresas y les enseña paso a paso sobre qué decir y cómo actuar con los futuros clientes para alcanzar las metas financieras de manera exitosa.

La Venta Nueva: entrenamiento gratuito para aprender a vender Las exigencias del consumidor actual han cambiado y con ello, la forma de comercializar los servicios. Hoy en día, la venta, al contrario de presionar al cliente para que ejerza la acción de compra, busca generar emociones, confianza y empatía en el cliente. Debido a esto, es necesario adquirir las habilidades necesarias para formarse como un profesional en el área. En este sentido, José Piquer ofrece un entrenamiento efectivo y sin coste, que ayuda a las personas a cerrar más ventas de manera escalable y segura en 3 días.

La metodología del curso es 100 % online y se imparte a través de vídeos. Cada sesión tiene una duración de 60 minutos, en los cuales el especialista enseña las estrategias más actualizadas para generar más ventas. Además, comparte las leyes personales que practica a diario para tener éxito en sus negocios. Por último, muestra las técnicas probadas más eficaces para doblar la facturación y enseña cómo ponerlas en práctica.

Asimismo, quienes accedan a la formación reciben un bono adicional que incluye la asistencia a sesiones en directo de cierres de ventas de otros miembros del equipo. Cada participante recibe un cuaderno de trabajo, una agenda diaria, así como una planificación mensual que le ayudará a medir los resultados de avance de su estrategia de venta.

Experiencia y trayectoria profesional exitosa José Piquer es un empresario español apasionado por el mundo de la rentabilidad financiera. A través de sus estrategias de ventas, ha logrado facturar más de 1 millón de euros en dos de sus empresas que lidera exitosamente. Además, es experto en las ventas one to one por teléfono y en cualquier otro escenario, lo que le ha permitido consolidar una destacada carrera como mentor, formando equipos de vendedores en España, Miami, México, Texas, entre otros lugares del mundo.

Por otro lado, también ha destacado como autor de exitosos libros de ventas y negocios. Entre ellos, su más reciente obra “Sin ventas no hay negocios” y el bestseller “Vendes o te compran”, que logró posicionarse en los primeros resultados de ventas en Amazon.

Bajo el lema “Si vendes desde el corazón generas pasión”, José cumple su propósito de ayudar a las personas a convertirse en vendedores exitosos y a alcanzar sus objetivos personales y financieros a través de las ventas.