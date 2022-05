Asesoría y acompañamiento para solicitar la paga por concesión de mujer maltratada, de la mano de BJ Abogado Emprendedores de Hoy

miércoles, 11 de mayo de 2022, 15:50 h (CET)

La violencia de género es uno de los problemas más comunes en la sociedad, que deja a cientos de mujeres en un estado crítico tanto a nivel físico como psicológico.

Por esta razón, en los últimos años, se ha dado una mayor relevancia a contrarrestar esta situación y apoyar a las víctimas de agresión en su entorno familiar. Una muestra de ello es la paga por concesión de mujer maltratada, una iniciativa legal que tiene como objetivo proporcionar un apoyo único a las víctimas de violencia doméstica y que requiere el cumplimiento de diferentes requisitos para ser solicitada. Ante esto, el despacho jurídico BJ Abogado ofrece asesoría y acompañamiento a las mujeres en el proceso para solicitar esta ayuda.

Cómo acceder a la paga por concesión de mujer maltratada También conocida como Renta Activa de Inserción (RAI), la concesión y abono de la ayuda económica a mujeres maltratadas está prevista en el artículo 27 de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, destinada a mujeres víctimas de maltrato físico y psicológico a nivel doméstico.

La norma jurídica española señala también que, para acceder a esta concesión, es necesario comprobar que la víctima no cuenta con recursos económicos y verificar las diferentes limitantes para obtener un empleo. Todo esto con el objetivo de hacer valer sus derechos económicos y garantizar su integración a la sociedad, así como la autonomía de cada mujer.

La solicitud de esta ayuda se realiza ante el organismo administrativo con competencia en violencia doméstica de cada comunidad, quienes se encargan de evaluar si judicialmente la mujer se encuentra en condición de maltratada a nivel físico o psíquico.

Además de los requisitos mencionados, se debe verificar que la persona no tenga acceso a rentas que superen el 75 % del salario mínimo y que no viva con su agresor. Adicionalmente, la víctima debe vivir en una comunidad española y, en caso de tratarse de una mujer extranjera, debe poseer certificado de residencia vigente.

Abogados de violencia de género en Sevilla Si bien se trata de un proceso gratuito, solicitar la paga por concesión de mujer maltratada requiere una serie de procedimientos que pueden resultar complejos, por lo cual la asistencia de profesionales en materia legal es lo más recomendable para agilizar el trámite. Al respecto, el despacho de BJ Abogado se ha consolidado como una de las principales alternativas en Sevilla para gestionar la solicitud de la manera correcta.

Como especialistas en violencia de género, los profesionales de este bufete se caracterizan por mantenerse en continua actualización acerca de los aspectos relacionados con este tema, lo cual les permite brindar un acompañamiento continuo a las mujeres afectadas por esta situación.

En el caso de la ayuda económica, los profesionales guían a las víctimas en todo el proceso necesario para solicitar esta concesión, ajustándose a los requisitos legales y proporcionando un servicio personalizado a cada una de las víctimas que desee obtener este apoyo.



