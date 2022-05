Los remolques de carga disponibles en Buscoremolque

Los remolques son una herramienta ideal para transportar equipaje, mercancías, coches, entre otras cargas. En España, el uso de este tipo de transporte requiere de la ITV (Inspección Técnica de Vehículos) de remolques cuando la Masa Máxima Autorizada sobrepasa los 750 kg. Se trata de un proceso en el que se verifica que tanto las leyes como las normas de seguridad se estén aplicando correctamente.

Para pasar con éxito este chequeo se deben presentar una serie de documentos que pueden ser tramitados por empresas como Buscoremolque. Según los expertos, como más específico sea el uso del remolque de carga, más fácil será su transporte y documentación.

¿Qué es un remolque y qué marcas son las recomendadas? Los remolques son un tipo de vehículo que no posee motor y cuya función es arrastrar coches u otras cargas. Según el peso máximo que puedan soportar, es posible clasificarlos como ligeros o no ligeros. Los primeros pueden transportar una carga de menos de 750 kg, por lo que no requieren de una matrícula, seguro o algún permiso especial. Por su parte, los no ligeros son los que pueden llevar más de 750 kg, por lo tanto, deben contar con seguro, permiso para circular y una matrícula.

También se pueden identificar según la marca y el uso. En primer lugar, la firma Mecanorem cuenta con remolques multiuso en forma de plataforma, ideales para llevar mercancía y modelos náuticos para transportar barcos y motos de agua. Por su parte, Cochet ofrece equipos especiales para moto/quad. La marca Daxara cuenta con una variedad para cargar mercancía, así como remolques para transportar mascotas. Otras firmas recomendadas son Erka, Navica, TowCar, Neptun, Sorel, entre otras.

Consideraciones a tener en cuenta en el momento de adquirir un remolque Los remolques deben contar con un sistema de acoplado para poder fijarlo al vehículo que lo transportará. Antes de comenzar un viaje con este equipo se debe verificar que el sistema esté acoplado correctamente, ya que de lo contrario podría ocasionar un accidente. Asimismo, es necesario que el transporte sea homologado y cuente con la tarjeta ITV.

Por otro lado, hay que verificar la matrícula, considerando que si se trata de uno remolque ligero, deberá llevar la misma matrícula del vehículo que lo remolca.

En general, es necesario que el conductor sea muy precavido y cuidadoso al conducir mientras lleva carga en un remolque. Por eso, se recomienda acudir a expertos que cuenten con variedad de equipos para cada ocasión y con las medidas de seguridad adecuadas.

Elegir equipos seguros permite hacer un viaje tranquilo para todos. Buscoremolque tiene casi 20 años de experiencia en el sector, lo que les permite ofrecer un servicio de calidad. En su página web se puede solicitar el presupuesto de sus productos y del enganche.