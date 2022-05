Microsegur adjudicataria del sistema de seguridad del proyecto de adecuación de la terminal portuaria de Los Barrios de Endesa en Algeciras Comunicae

jueves, 12 de mayo de 2022, 06:02 h (CET) Se trata de la que será la mayor terminal de bunkering de GNL en España una vez se realicen las 2 fases. Una apuesta por la sostenibilidad y las energías alternativas que permitirá al Puerto de Algeciras sumar en el compromiso del sector por reducir la huella de carbono del transporte marítimo y cumplir con los objetivos de la Agenda2030 Con la entrada de la nueva normativa medioambiental de transporte marítimo, Endesa presenta un proyecto con una inversión inicial de 15,6 millones de euros hasta 2022, para la adecuación de su terminal portuaria de Los Barrios, en Algeciras, que le permita realizar bunkering, el suministro de gas natural licuado (GNL) a buques.

El proyecto contempla, tras un estudio de detalle incluyendo las nuevas tecnologías del mercado, una segunda fase que llevará a una inversión de más de 30 millones de euros, y permitirá alcanzar una capacidad de almacenamiento de alrededor de 4.080 metros cúbicos y un volumen de energía gestionada al año en la instalación de 1.100 GWh.

La terminal de Endesa de Los Barrios, en la Bahía de Algeciras que acaba de obtener luz verde para su ampliación de concesión por parte de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, será la mayor terminal de bunkering de GNL de España. Microsegur, dentro de su línea de trabajo a favor de las energías renovables y limpias, ha sido adjudicataria por parte del EPC, de la realización de los sistemas de CCTV, megafonía y balizas de señalización de emergencia (donde se incluye material ATEX para uso en áreas de riesgo de explosión) para el desarrollo de actividades de bunkering (suministro a buques de gas natural licuado, GNL) para el transporte marítimo en su terminal portuaria de Los Barrios, en la Bahía de Algeciras (Cádiz).

Tras recibir la autorización de ampliación del plazo de la concesión de la actual instalación, por parte de la Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras, la nueva terminal alcanzará una capacidad de almacenamiento de alrededor de 4.080 metros cúbicos y un volumen de energía gestionada al año de 1.100 GWh. Con esta capacidad, la terminal gaditana se convertiría en la principal estación portuaria de bunkering de GNL de España

La principal innovación de este proyecto es la centralización de señalización de emergencia y megafonía y su interconexión con el sistema de telefonía vía SIP, que permitirá la comunicación en toda la planta en caso de emergencia. Este criterio se ha tenido en cuenta en el diseño con una cuidada selección de equipos y cableados que permitan cumplir los estrictos requerimientos de tiempos en plantas de este tipo en caso de una situación de emergencia

Cada año cruzan el estrecho de Gibraltar unos 120.000 buques, de los cuales 30.000 hacen escala o fondean en la Bahía de Algeciras, por lo que la ubicación de la terminal de Endesa es un lugar clave tras la entrada en vigor de la nueva normativa de transporte marítimo en 2020, que ha supuesto un cambio de paradigma medioambiental en cuanto al consumo de combustible. El nuevo marco, fija la reducción del porcentaje de azufre en el fuelóleo para transporte marítimo en el 0,5%, por lo que la propulsión con GNL de los barcos se convierte para los armadores en la mejor alternativa desde el punto de vista medioambiental, frente a otros combustibles como el fueloil o el gasóleo, que se utilizaban mayoritariamente. En la actualidad, el GNL es el combustible que permite la mayor reducción de Gases de Efecto Invernadero y la casi total eliminación de contaminación a nivel local. Además, es previsible que las restricciones medioambientales continuarán aumentando en las próximas décadas, por lo que el bunkering de GNL es una actividad en crecimiento.

Además, la terminal de Los Barrios cuenta con espacio suficiente y reservado para una posible ampliación en el futuro en función de la evolución de la demanda (2 muelles adicionales). La instalación podrá ir aumentando progresivamente su capacidad de almacenamiento, acompasando al crecimiento de la demanda de bunkering de GNL desde los 4.080 m3 iniciales hasta los 10.000 m3 durante la década, y de suministro, con dos muelles adicionales. Además, se contempla la instalación de una gasinera que abre también el suministro de GNL por carretera.

El proyecto ya ha superado la fase de autorización medioambiental y acaba de recibir la ampliación de la concesión de la terminal portuaria por diez años más, por parte de la Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras, para su puesta en marcha. Las obras de acondicionamiento, fundamentalmente la instalación de los tanques y la red de tuberías supondrá la creación de hasta 125 puestos de trabajo, en la fase de construcción hasta finales de 2022.

La Bahía de Algeciras en cifras:

Escalan aproximadamente 30.000 buques/año.

Primer puerto del Mediterráneo y 4º Puerto de Europa en volumen de actividad, y 32º del mundo en tráfico de contenedores.

>100 millones de toneladas de tráfico total.

> 4,5 millones de contenedores.

Uno de los puertos con actividades de bunkering más importantes a nivel mundial.

Mercado de bunker FO/GO de 2´2 Millones toneladas – (equiv. 1/3 mercado gas en España) Sobre Microsegur

Microsegur cuenta con más de 30 años de ingeniería de sistemas de seguridad comunicaciones e instalaciones especiales, experta en la protección de entornos complejos. Ha desarrollado importantes proyectos a nivel mundial y cuenta con oficinas en Reino Unido, Chile, México y España. Sus diversos proyectos tienen presencia internacional en América, Europa, Asia y Oriente Medio... Y en la actualidad está realizando proyectos en: Bélgica, Chile, México, República Dominicana, Colombia, Reino Unido, España, Portugal, Kenia, Japón y Egipto.

“En Microsegur estamos comprometidos con los nuevos retos energéticos a los que nos enfrentamos y seguimos innovando para satisfacer las necesidades de nuestros clientes”, comentan desde Microsegur.

