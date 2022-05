Todo lo necesario para renovar carnet de conducir, por EMedical Sabadell Emprendedores de Hoy

miércoles, 11 de mayo de 2022, 15:47 h (CET)

A la hora de renovar carnet de conducir, es necesario hacer los trámites correspondientes para evitar posibles multas. Es importante tener en cuenta algunos requisitos imprescindibles y, de ser posible, acudir a profesionales que puedan gestionar de mejor manera y más rápidamente el proceso.

En Sabadell, existe un centro médico llamado EMedical Sabadell, que a la vez es colaborador de la Dirección General de Tráfico, a través del cual se puede gestionar la renovación del carnet de conducir. Su equipo ofrece a sus clientes la posibilidad de hacerse cargo de toda la gestión para la renovación, sin que deban acudir a las Oficinas de Tráfico.

Aspectos clave para hacer la renovación del carnet de conducir Para renovar carnet de conducir, es necesario en primer lugar contar con el informe de aptitud física,además de otros documentos que son necesarios para realizar el trámite. Concretamente, el solicitante deberá contar con DNI o NIE y una fotografía de su rostro de frente, sin que tenga puesto algo que pueda interferir con su debida identificación, como por ejemplo unas gafas u otro tipo de objetos. También deberá presentar un documento de declaración que dé constancia de que el solicitante no está privado del derecho de conducir un vehículo, así como también deberá certificar que no posee cualquier otro carnet de conducir que haya sido anulado dentro de la Unión Europea. Por último, tendrá que contar con una certificación médica expedida por un Centro de Reconocimiento de Conductores que esté registrado en la DGT. Una vez que se tengan todos estos requisitos a mano, lo siguiente será presentarlos en la Jefatura o acudir a la DGT, según las condiciones establecidas para la renovación.

Revisión médica con EMedical Sabadell EMedical Sabadell es un centro médico autorizado por la Dirección General de Tránsito donde se ofrece a cualquier persona la posibilidad de obtener o renovar su certificado médico, así como todo tipo de licencias, como por ejemplo la renovación del carnet de conducir. El lugar cuenta con un equipo de especialistas profesionales con una amplia experiencia, los cuales no solamente garantizan una atención sanitaria de primera, sino que además también se encargan de todo lo necesario para el proceso de renovación. Concretamente, lo que hacen es permitir que cualquiera pueda, de forma rápida y sin largas colas, contar con profesionales que se encarguen de todos los trámites necesarios para la obtención o renovación del carnet de conducir.

Para concretar una cita previa, solo hace falta contactar con la clínica a través de su teléfono de contacto o WhatsApp, disponibles en su página web. Allí también se encuentra la dirección de su sede, donde el solicitante deberá acudir para hacer la renovación. Es necesario recalcar que no hará falta que lleve consigo una foto para el trámite, ya que en la clínica se realiza este procedimiento el día de la cita.



