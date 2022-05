¿Cómo reformar una casa? Últimas tendencias en reformas de la mano de Grupo Lugma

La vida es un constante cambio y adaptación. No escapa a esta situación la necesidad de reformar espacios que ya no proporcionan comodidad o que ya no son adecuados para las nuevas necesidades que se presentan.

Encontrar la ayuda adecuada para llevar a cabo esta tarea puede parecer complicado al principio, debido a la gran cantidad de opciones que existen en el mercado.

Sin embargo, el Grupo Lugma destaca como una de las empresas líderes en reformas en Burgos, aunque también ofrecen sus servicios en Palencia o cualquier otra localidad de Castilla y León.

En este sentido, su especialización son las reformas integrales y obras parciales de edificios, chalets, pisos, portales, viviendas, locales comerciales e industrias. Su objetivo principal es ofrecer un servicio completo en el área de la construcción. Asimismo, proporcionar la mayor calidad a precios competitivos, con reconocidos profesionales expertos en el sector, dispuestos a dar vida a cualquier proyecto.

Tendencias actuales en reformas Con el paso de los años, se hace necesario realizar algunas modificaciones en hogares, locales comerciales o empresas para así poder adaptarse a los cambios estructurales. En el caso de las residencias, las cocinas abiertas para una mayor funcionalidad desde un punto de vista estético y práctico son tendencia, debido al tiempo que los miembros del hogar pasan en ella.

Por otro lado, la creación de un espacio de trabajo o home office ha ido en aumento debido a la modalidad del teletrabajo, una tendencia que se popularizó durante la pandemia por COVID-19, pero que parece haber llegado para quedarse.

Asimismo, en el momento de realizar una reforma, se debe recordar que el cuidado del medioambiente es, en la actualidad, un factor a tener en cuenta. En este sentido, se pueden incluir sistemas de energía solar o fachadas con aislamiento térmico para reducir el consumo de energía eléctrica. En cuanto a diseño, los elementos multifuncionales y minimalistas continúan a la vanguardia, así como usar materiales sostenibles.

Ventajas de reformar una vivienda La remodelación de los diferentes espacios que conforman el hogar, como baños, cocinas, pisos, jardines o techos permite personalizar la casa y hacer que luzcan un acabado moderno. Los materiales de vanguardia puestos en vigencia por el sector de la construcción proporcionan a su vez beneficios para quienes viven en el inmueble, al lograr una mayor funcionalidad del hogar.

Una reforma adecuada y a tiempo de la mano de un equipo de profesionales como el de Grupo Lugma generará confort, bienestar, tranquilidad y calidad de vida para toda la familia.