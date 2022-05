Encuentratupieza.es ofrece una app que facilita la compraventa de piezas de recambio de coches entre desguaces, talleres y particulares Emprendedores de Hoy

En algún momento de la vida útil de un coche, siempre es necesario cambiar alguna pieza, ya sea por un fallo o por el desgaste a causa del uso.

En muchas ocasiones, poder encontrar exactamente el repuesto que se necesita puede ser una tarea difícil que, por lo general, implica hacer una extensa búsqueda por internet, llamar a diferentes sitios de repuestos para coches, buscar por la ciudad el establecimiento que lo tenga, etc.

Para un taller, esto puede ser una desventaja aún mayor, ya que, si no tiene las piezas de recambio de coches que necesita para ofrecer a sus clientes, puede significar la pérdida de rentabilidad de su negocio. Sin embargo, gracias a la app de encuentratupieza.es, esta situación puede solucionarse, ya que permite que tanto talleres como particulares, puedan ponerse fácilmente en contacto con una red de desguaces para encontrar lo que necesitan.

Una app para la compraventa de piezas de recambio de coches Cuando un coche se avería, lo ideal es poder encontrar lo antes posible la pieza o el repuesto que necesita para poder tener nuevamente el coche en perfectas condiciones. Sin embargo, encontrar la pieza significa, por lo general, una inversión de tiempo importante que, muchas veces, la persona no tiene.

En este sentido, la finalidad de la app Encuentratupieza.es es facilitar las cosas a los propietarios de vehículos que no quieren perder tiempo buscando en internet, haciendo llamadas o recorriendo la ciudad en busca del repuesto que necesitan. Lo que hace la app es permitir que el usuario particular o profesional publique en ella la pieza que necesita, haciendo la solicitud de la misma.

Para ello, solamente tendrá que rellenar el formulario con algunos datos importantes, como, por ejemplo, la marca, el modelo y el año del coche, el tipo de motor y la pieza que se necesita. De hecho, cuenta con un apartado que permite incluso anexar fotos del recambio que se necesita, con el fin de hacer la búsqueda más precisa.

Los desguaces afiliados a la app, que tengan la pieza en concreto, contactarán con el cliente a través de la aplicación para hacerles llegar su oferta, es decir, un presupuesto personalizado de lo que cuesta el repuesto que busca. Cabe resaltar que, cuantos más detalles se coloquen en la solicitud, más fácil será encontrar el repuesto indicado.

Efectivamente, con este sencillo sistema, la aplicación logra acortar muchísimo el tiempo que una persona debe invertir para encontrar la pieza que requiere para su vehículo. Además de esto, tendrá la posibilidad de elegir, entre todas las ofertas que le hagan los desguaces, la que mejor se adapte a su presupuesto, lo que significa que también ayuda ahorrar dinero.

Por otro lado, hay que destacar que la app y su servicio no solo benefician a talleres y particulares, sino que además favorece a los propios desguaces, ayudándoles a aumentar sus ventas y a reducir considerablemente el tiempo que necesitan para concretarlas. En definitiva, es una aplicación con beneficios para todos los que hagan uso de ella.

Funcionalidades que ofrece la app de Encuentratupieza.es En cuanto a particulares y talleres, la aplicación les proporciona acceso a un canal de comunicación privado y directo con el desguace. Esta es justo la clave de la plataforma para acortar el tiempo en la búsqueda de recambios, entendiendo que el tiempo para sus usuarios es valioso. Otra de sus ventajas es que es muy sencilla de utilizar, ya que es sumamente intuitiva, permitiendo que, en pocos minutos y sin pérdida alguna, el usuario pueda solicitar fácilmente la pieza y el desguace pueda venderla rápidamente.

En otras palabras, es un sistema sencillo pero sumamente eficaz. La app también cuenta con notificaciones instantáneas y mensajería privada. Esto significa que los usuarios podrán comunicarse directamente a través de ella, sin tener que esperar a ser atendido en llamadas o mensajes de WhatsApp ignorados. Como última característica a destacar, la aplicación está diseñada para poder ser utilizada en múltiples dispositivos. Es decir, que la persona o profesional podrá utilizarla no solamente en su teléfono inteligente, sino también en su tableta u ordenador.

Ahora bien, si quien quiere hacer uso de la app es un desguace, el procedimiento a seguir es igualmente sencillo. La idea es que cada vez más desguaces se unan a la aplicación para que multipliquen sus posibilidades de ganar dinero. El registro se hace desde la web de Encuentratupieza.es y es totalmente gratis durante los primeros 2 meses. Una vez registrado el desguace, inmediatamente podrá comenzar a recibir las solicitudes de piezas de talleres y particulares, a los cuales podrá responder indicando el precio exacto de cada una, estado de la pieza y, de ser posible, añadir fotos de la misma. Si el comprador acepta la oferta, podrán contactarse directamente a través de la app para finiquitar detalles como la forma de pago y envío del recambio.

Un servicio disponible donde y cuando se necesite Finalmente, para conocer muchos más detalles acerca de esta aplicación, es recomendable visitar el sitio web de Encuentratupieza.es, donde además estarán los canales disponibles para contactar con la empresa: correo electrónico, redes sociales y enlaces para descargar la app. Utilizando esta eficaz herramienta, las personas y los talleres podrán olvidarse de los días de estrés y de las largas esperas para poder adquirir la pieza que necesita su coche para estar en perfectas condiciones.

Además, está disponible para toda España, por lo que no importa el momento ni el lugar en el que se encuentre el usuario, este siempre podrá publicar su solicitud cuando y donde quiera. En definitiva, lo recomendable es no esperar más y descargar la aplicación para comenzar a disfrutar de sus beneficios y encontrar recambios para el coche de manera fácil, rápida y totalmente segura.

Encuentratupieza.es es una compañía creada por 2 profesionales del sector de la automoción. Esta firma ha conseguido dar un giro al mercado de repuestos y recambios. A día de hoy, la plataforma trabaja con más de 50 desguaces y también ofrece servicios de compraventa de coches de ocasión.



