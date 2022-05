La importancia de contar con profesionales para impulsar la estrategia de marketing de un negocio, por Futura Brands Emprendedores de Hoy

miércoles, 11 de mayo de 2022, 15:29 h (CET)

Una acción importante para desarrollar el potencial de una empresa o negocio es contar con profesionales en la implementación de estrategias de marketing.

En Futura Brands, una agencia de marketing digital con más de 12 años de trayectoria en el sector, el principal objetivo es dotar de herramientas a sus clientes para consolidar un modelo eficiente que obtenga éxito en el mercado. La agencia es considerada una de las grandes líderes en la ciudad de Madrid debido a la estrategia de marketing que implementa y los profesionales que integran su equipo.

¿Por qué es importante impulsar la estrategia de marketing con profesionales en este campo? Son muchas las estrategias de marketing digital que se pueden aplicar para mejorar el posicionamiento y la rentabilidad de una empresa. Sin embargo, no todas saben aplicarlas correctamente, ya que es necesario combinar varios elementos de una estrategia para obtener resultados positivos.

Con Futura Brands, el cliente obtiene la ventaja de que no es necesario preocuparse de ningún asunto digital, puesto que todo queda en manos de profesionales capaces de gestionar el contenido. El éxito de la agencia se ve reflejado en el crecimiento que han tenido las pequeñas y medianas empresas que han trabajado con ellos desde su creación.

Entre los servicios más contratados, se encuentran: la creación del sitio web y plataformas de e-commerce, las aplicaciones para negocios en sistemas iOS y Android y la gestión de redes sociales.

Por otra parte, la reputación de la empresa se fortalece con la publicación de noticias en periódicos digitales, estrategias de posicionamiento y el desarrollo de la marca.

Futura Brands dispone de planes mensuales para que los clientes pongan a prueba el servicio Una de las características que define el trabajo de la agencia Futura Brands es la transparencia, por lo cual no se preocupan por ocultar sus precios, ya que son conscientes de la calidad y garantía del servicio.

Los planes mensuales están pensados para que los clientes pongan a prueba el servicio durante los primeros 3 meses, con distintas características para cada uno.

El plan más económico tiene un precio de 199 € al mes e incluye el servicio de community manager, con la gestión de redes sociales como Instagram y Facebook y Google, en búsqueda de mejorar el alcance. En cambio, por una cuota mensual de 299 €, el usuario recibe herramientas para potenciar su visibilidad en internet como SEO on page y gestión web, mientras que el plan más completo, con un precio de 499 € cada mes, consiste en el servicio de community manager, SEO on page, gestión web y diseño gráfico.

Este paquete es considerado por la agencia como la opción ideal para que las empresas se despreocupen del entorno digital.

Para obtener éxito y reconocimiento en el mercado, toda marca necesita servicios profesionales accesibles y con resultados garantizados, dos elementos con los que cuenta la agencia Futura Brands. En ese sentido, la agencia madrileña trabaja con personal capacitado para elevar al máximo el rendimiento digital de un negocio.



