Los diferentes kits que ofrece Domotics and Technology para controlar el hogar de una manera fácil y sencilla Emprendedores de Hoy

miércoles, 11 de mayo de 2022, 13:59 h (CET)

Por medio de la domótica, se controlan los dispositivos de manera remota a través de la voz o de una aplicación móvil, la cual permite ganar tanto en seguridad como en confort. Dicho en otras palabras, la domótica comprende todos los sistemas que son capaces de automatizar una vivienda integrando tecnología de manera inteligente.

En este sentido, con los servicios de la empresa Domotics and Technology es posible transformar un hogar en una vivienda inteligente. La firma se especializa en la instalación, venta y distribución de equipos tecnológicos que permiten disfrutar de todas las ventajas de la domótica en casa.

¿Qué incluye un kit de domótica en casa de Domotics and Techonology? Con el pack premium de Domotics and Technology es posible controlar un hogar de modo fácil y sencillo. Todos los equipos se envían configurados y lo único que hay que hacer es instalar los interruptores de pared inteligentes para manipular el sistema de iluminación. Una vez cumplido este paso solo es necesario conectar el router de la empresa al módem de internet y bajar una aplicación.

Los interruptores inteligentes también se pueden controlar mediante la voz, a través de aplicaciones como Apple Watch, Alexa o Google Assistant, entre otras. Se trata de una opción ideal para personas mayores o con movilidad reducida. Estos equipos están fabricados con material ignífugo de alta seguridad que poseen las certificaciones europeas CE y RoHS.

Además, los dispositivos de Domotics and Technology alcanzan un rango de conexión WiFi más largo y una tasa de desconexión más baja que la mayoría de sus competidores. Asimismo, funcionan con cualquier router de doble banda o 2.4 Ghz.

Tanto el pack premium como todos los kits de domótica de la empresa incluyen envío gratis, garantía de 2 años y soporte técnico también disponible 2 años.

Persianas automáticas gracias a la tecnología de Domotics and Technology Otra de las aplicaciones de domótica en el hogar que proporciona un mayor confort es el control de las persianas mediante interruptores wifi inteligentes. Al igual que la iluminación, este sistema se puede operar con la voz o con el uso de una aplicación móvil. Asimismo, estas facilidades no anulan la posibilidad de manejarlas manualmente.

Una de las grandes ventajas de este sistema es que permite la programación de horarios de subida y bajada, para que la luz que ingresa al hogar sea acorde a cada momento del día.

Domotics and Technology también dispone de equipos que habilitan un control similar en sistemas de calefacción y filtros de agua. De esta manera, ambos elementos se pueden programar de forma personalizada.

Por medio de las distintas aplicaciones de domótica en casa que provee Domotics and Technology, es posible convertir a una vivienda en inteligente, mejorando tanto el confort como la seguridad.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.