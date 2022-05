CarPlayTem sobre todas las ventajas de vivir o pasar unas vacaciones en una mini casa móvil Emprendedores de Hoy

Con el paso de los años, todos los mercados han ido evolucionando. El inmobiliario ha dado un giro en España, pues ahora la tendencia son los glamping, las casas prefabricadas o mini casas móviles. Estas resultan ideales para los viajeros y para quienes no compaginan con la monotonía y prefieren acampar en varios lugares del país. Este tipo de viviendas son fabricadas e instaladas por empresas como CarPlayTem, con sede física en Las Islas Canarias, la cual tiene más de 20 años de experiencia en el sector, garantizando calidad y utilización de materiales duraderos y respetuosos con el medioambiente.

Hospedarse en un glamping es sentir que se está en un hotel 5 estrellas La palabra glamping nació de la combinación de las palabras glamour y camping y se trata de casas destinadas a acampar al aire libre, pero con todos los lujos y comodidades que las personas necesiten y deseen.

Estas viviendas son sinónimo de confort, pues por lo general cuentan con una habitación para dormir y descansar, un baño para ducharse y relajarse bajo el agua y toda la privacidad que sus habitantes necesitan cuando están bien sea solos, en pareja, con la familia o con los amigos.

Carplaytem fabrica varios modelos de glamping de diseños elegantes y vanguardistas que se adaptan a todas las necesidades y gustos, que tienen alta resistencia estructural y que cumplen las normativas europeas. La clientela puede elegir entre el estilo Adriático, Atlántico, Egeo, Hut, Mediterráneo y Pacífico.

Asimismo, disponen de módulos resistentes y duraderos fabricados con estructura de acero galvanizado, con maderas que encajan a la perfección con la naturaleza circundante y una cubierta de PVC ignífugo. También se puede optar por suelos interiores y exteriores de madera natural y una cubierta de PVC ignífugo.

La decoración interior está diseñada para ofrecer las comodidades de una habitación de hotel mientras se disfruta de unas relajantes vacaciones en plena naturaleza. Las paredes perimetrales están construidas en madera aislada para minimizar el intercambio de calor con el exterior cuando sea necesario, los suelos interiores son mayoritariamente de parquet, mientras que el exterior es de listones de madera natural.

Las mini casas móviles también están causando sensación en la población Son muchos los ciudadanos que optan por las mini casas móviles, pues son un verdadero fenómeno en auge. Estas son viviendas prefabricadas que tienen la gran ventaja de poder trasladarse de un lugar a otro remolcándolas, lo cual significa que no hay necesidad de desmontarlas, un aspecto muy importante para quienes se inclinan por la practicidad.

En CarPlayTem ofrecen mini casas móviles modelo Basic, Iberia, Nine, Eco Habitat, Family, Eco Smart y Big House. Además, disponen de casas de madera prefabricadas modelos Summer Time, Angel´s House y Eva Mobil. Todos ellos disponibles para ser visualizados y comprados en la plataforma web de la empresa.



