Masaje y Mente dispone de un nuevo servicio dentro de su línea relajante

miércoles, 11 de mayo de 2022, 13:49 h (CET)

A la hora de tratar y aliviar dolores físicos, así como para relajarse y reducir el estrés; los masajes relajantes se consagran como uno de los métodos más efectivos.

Con el paso del tiempo, las técnicas han ido cambiando, dando paso a nuevos estilos de masajes. Tal es el caso de Masaje y Mente, una empresa especializada en la relajación que presenta su servicio de masaje Vigo ASMR, el cual concentra los beneficios del masaje Estrella ASMR y el masaje Culto al Cuerpo ASMR, centrándose en la musculatura y la piel.

Salud, bienestar y satisfacción, con Masaje y Mente Las responsabilidades diarias y la rutina no solo generan cansancio mental y desgaste psicológico, sino también efectos negativos en los cuerpos de las personas, los cuales se manifiestan a través de dolores musculares y articulares, entre otros. Por tal motivo, es necesario dedicarle tiempo a la salud, por medio de los masajes relajantes, para tener una musculatura relajada y alcanzar el bienestar y la satisfacción personal.

De esta manera, a través de distintas técnicas manuales y la utilización de aceites y cremas terapéuticas, de acuerdo a las necesidades y dolencias de la persona, se propicia la relajación, la mejora de la circulación, la eliminación de toxinas y se beneficia el sistema linfático. Asimismo, se estimula el sistema glandular, se calma el dolor en los músculos y se alivia la presión generada por la mala postura.

El centro presenta su técnica de masaje Vigo ASMR La profesional Sandra de Jesús de Masaje y Mente se capacita permanentemente conforme las técnicas cambian y evolucionan para, de este modo, brindar un nuevo servicio de masajes como el Vigo ASMR. El mismo combina el entrelazamiento de los métodos utilizados en el masaje Estrella ASMR y el Culto al Cuerpo ASMR. El primero de estos combina procedimientos de lomi-lomi, reiki y quiromasaje para lograr relajación, sensorialidad, energía y bienestar terapéutico y descontracturante, mientras que el segundo está compuesto por prácticas propias de los masajes shiatsu, californiano, sensorial y tántrico.

Por otro lado, esta firma también ofrece el taller masaje Vigo ASMR, el cual está destinado para dos personas, dura tres horas y tiene un precio de 200 euros. A través del mismo, las personas podrán aprender el arte de los masajes abarcando todos los conocimientos. Así, de manera sencilla y práctica, los alumnos podrán no solo comprender las técnicas y métodos, sino también experimentar un estado de conciencia, atención y cuidado muy personal y exclusivo.

En consecuencia, cuidar la salud y el bienestar a través de los masajes relajantes de Masaje y Mente es una necesidad impostergable para sentir plenitud y satisfacción, tanto a nivel físico como emocional.



