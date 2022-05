La importancia para una empresa de estar presente en el mundo digital Emprendedores de Hoy

miércoles, 11 de mayo de 2022, 13:46 h (CET)

La premisa que la gente suele escuchar cuando la intención es investigar a una empresa es: “si no estás en internet, no existes”. Esto ocurre porque para averiguar sobre la trayectoria, la calidad de los servicios o bienes en venta y la reputación de una compañía, las personas acuden a internet.

Este lugar virtual se ha convertido en una fuente primaria para la búsqueda de información y refleja la profunda transformación de la sociedad actual.

Además de esto, para las compañías que quieren destacar en el mercado, cabe destacar la importancia de estar presente en el mundo digital.

Importancia de estar presente en el mundo digital Fernando Ochoa es CEO de la compañía Tus Soluciones Digitales, una agencia española de marketing y publicidad. Esta firma se especializa el desarrollo y crecimiento de los negocios digitales, como las redes sociales y páginas web. A su producto bandera lo llaman ‘La Solución’ y consiste en una serie de acciones orientadas a lograr los objetivos de cada cliente.

Estas acciones están vinculadas al diseño de páginas web, el social media marketing y publicidad, mediante el uso de estrategias SEM (Search Engine Marketing). Durante su trayectoria, la empresa ha desarrollado más de 2.000 campañas de publicidad en las que han puesto en práctica más de 1000 soluciones para sus clientes.

Con base en esa experiencia, Ochoa afirma que en cada empresa la importancia de estar presente en el mundo digital se relaciona con la visibilidad. Es decir, posicionar la marca en las plataformas donde los clientes potenciales tienen la mayor tasa de tráfico y mantener una página web actualizada garantizan el éxito.

Los beneficios de estar presente en el mundo digital El CEO de Tus Soluciones Digitales sostiene que internet otorga a las empresas la posibilidad de llegar a una audiencia mucho más amplia. Además, a esa mayor cobertura, se suma el hecho de poder conectar con ellos a cualquier hora del día y cualquier día de la semana. De esta manera, el público objetivo se puede mantener actualizado sobre los servicios o productos que ofrecen.

La interacción es otro beneficio que brinda la presencia en el mundo digital. Con la estrategia de marketing adecuada se pueden abrir conversaciones personalizadas con los clientes, a través de campañas de inbound marketing. De esta manera, se puede desarrollar una base de datos con sus perfiles, con lo cual se pueden ejecutar tácticas más económicas y efectivas.

Internet es un universo que ha permitido democratizar el mercado. Ahora, sin importar el tamaño de la empresa, cualquiera con la estrategia adecuada puede competir con las grandes marcas.

La importancia de estar presente en el mundo digital se basa en que la marca que no está visible, le está cediendo su espacio a la competencia.



