3digits participó en el evento de GSBIT y CAEB con su presentación Emprendedores de Hoy

miércoles, 11 de mayo de 2022, 13:34 h (CET)

España es el tercer país del mundo que sufre mayor número de ciberataques. Según estadísticas de la institución ESET España, durante el año 2021, se produjeron más de 50.000 robos de información cibernética, principalmente, datos de empresas.

Las cifras ponen en manifiesto la necesidad de las organizaciones de reforzar su seguridad informática a través de sistemas seguros y avalados por un equipo de profesionales.

Al respecto, la empresa de tecnología de la información y comunicaciones 3digits participó en el evento de ciberseguridad de GSBIT y CAEB. Durante la ponencia, Xabi Pérez, director de la firma, enumeró 25 medidas estándares fáciles de entender e implementar por cualquier empresa para proteger datos informáticos del alcance de los ciberdelincuentes.

La protección de datos electrónicos, un tema que compete a todas las empresas Con el propósito de ofrecer alternativas para apoyar a las empresas frente a la creciente ola de ataques cibernéticos registrados en el país, la Asociación de Empresas de TIC de Baleares, junto con la Confederación de Asociaciones de Empresas de Baleares, llevaron a cabo el evento “Ciberseguridad. Todo lo que las empresas deben saber”.

La conferencia celebrada en formato híbrido, tanto presencial como remoto, contó con un aforo de 60 representantes de pymes españolas y miembros de CAEB. Las ponencias estuvieron a cargo de expertos en materia de ciberseguridad. Entre ellos, Xavi Pérez, Director General de 3digits.

En el evento, Pérez presentó una ponencia titulada “25 ideas de acción en ciberseguridad en 15 minutos”, en la cual aseguró que la ciberseguridad absoluta no existe. Enfatizó que la alta dirección, así como los departamentos de TIC de las empresas tienen problemas a la hora de establecer medidas concretas para mejorar la seguridad de sus datos. Debido a esto, aportó 25 medidas estándares, desde las más fáciles de implantar hasta las más complejas, que las organizaciones pueden usar para proteger sus sistemas informáticos.

Auditoría, construcción, implantación y soporte de datos Los ciberdelitos suponen un impacto negativo para las compañías no solo desde el punto de vista económico, sino que también afecta la estructura interna de las organizaciones, extendiendo la vulnerabilidad a todas las áreas de la empresa.

En este contexto, la solución más efectiva es realizar una auditoría de seguridad informática con la finalidad de descubrir, enumerar y solucionar las vulnerabilidades del sistema, para hacerlo más robusto frente a los ataques de los hackers.

La empresa 3digits cuenta con un equipo de profesionales que estudian las necesidades de sus clientes y crean soluciones perdurables para garantizar la seguridad informática de sus sitios web. Para eso, diseñan un completo sistema de información que incluye auditoría, construcción, implantación y soporte de datos, apoyándose en los software y sistemas informáticos más efectivos del mercado.

En definitiva, contar con una empresa aliada que ofrezca servicios de ciberseguridad es esencial para asegurar la confidencialidad e integridad de la información de la organización. En este sentido, los expertos de 3digits se postulan como una gran opción en Baleares y en toda España.



