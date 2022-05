La Agencia CACAO desmonta la creatividad artificial y pone en valor las ideas de las personas

Las agencias de marketing se preocupan cada vez más por sus clientes. Desean que realmente se identifiquen con las formas tradicionales de hacer la promoción de sus productos y que no solamente se queden con las metodologías innovadoras de divulgación.

La Agencia CACAO es una compañía en Motril, Granada, que implementa diversas tácticas creativas a través del recurso humano, y no dándole poder a la creatividad artificial que se apodera del mercado digital hoy por hoy. Los seres humanos siempre van a preferir las ideas generadas por otras personas, antes que aquellas que surgen de máquinas limitadas a utilizar los datos con los que otros profesionales las alimentan.

La gran importancia de la humanidad ante la expansión de la inteligencia artificial Aunque la inteligencia artificial sea capaz de generar ideas innovadoras, es muy difícil que esas ideas sean realmente prácticas. Al final, los clientes de las empresas son quienes evalúan si algo es útil para su comercio o si no es lo que buscan. De la misma manera, cuando se realizan negocios entre personas existe una mayor empatía y una mejor comprensión de las necesidades de los usuarios. Por este motivo, no es extraño ver que las empresas defiendan plenamente la relación entre las personas por encima de la relación entre los clientes y las máquinas. Son conscientes de que, de esta forma, es posible generar conexiones reales a través de sensaciones y sentimientos, cosa que a día de hoy los dispositivos no logran. Otro factor importante es que las compañías se esfuerzan para tener en cuenta cada detalle, para conceder un buen servicio y buscar soluciones racionales, efectivas y duraderas para fidelizar a los clientes.

Algunos de los motivos por los que la Agencia CACAO apuesta por las personas La Agencia CACAO implementa estrategias creativas para grandes marcas en España. El objetivo que tiene la agencia es establecer una metodología que permita acercar a sus clientes a sus metas, con originalidad y eficacia. Asimismo, en el portafolio de servicios de la Agencia CACAO destacan el mentoring, la implementación de planes estratégicos, la construcción de imágenes corporativas, el diseño de tácticas para incursionar en las redes sociales, fotografías publicitarias y neuromarketing, entre otros servicios brindados por equipos humanos para beneficiar a otros equipos humanos.

En definitiva, la Agencia CACAO se encarga de desarrollar e implementar herramientas de creatividad estratégica para las empresas que requieren un acompañamiento integral por parte de un grupo de profesionales que creen más en el poder de los recursos humanos que en la creatividad artificial. Solo un equipo de personas dedicadas puede enfocarse tanto en la calidad del producto final y en el bienestar de los clientes.