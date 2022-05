Los consejos para conciliar el sueño y olvidarse del insomnio Emprendedores de Hoy

Para poder desarrollar las tareas diarias, un sueño saludable y reparador es fundamental. Por ello, sufrir insomnio afecta de forma grave a todas las áreas de la vida.

Habitualmente, las personas que sufren este trastorno del sueño presentan síntomas que interfieren de manera significativa en sus relaciones familiares, sociales y laborales. Entre ellos la fatiga, cambios en el estilo de vida y comportamiento, somnolencia diurna y cambios cognitivos.

En ocasiones, las causas del insomnio están relacionadas con los problemas psicológicos que requieren la atención de especialistas en el área, como Silvia Fonseca. Ella es una profesional que cuenta con 25 años de experiencia en el campo de la psicología clínica. Como parte de su terapia, da algunos consejos para conciliar el sueño.

Situaciones que pueden causar insomnio Las causas del insomnio pueden ser múltiples: algunas veces se trata de situaciones temporales que tienen una solución relativamente sencilla. Sin embargo, cuando el origen del trastorno es psicológico o médico, los problemas son más complejos de abordar. Sobre todo, si no se cuenta con la ayuda de un especialista.

El insomnio puede ser provocado por situaciones eventuales concretas por las que pasa un individuo. Un ejemplo de esto es el cambio de horario en el trabajo, el calor que hace por las noches a causa del verano y una ruptura sentimental, entre otros. También es frecuente que se den casos de personas con malos hábitos de sueño, lo cual provoca que aumente la probabilidad de padecer insomnio. En esto, se incluye no tener horarios estables para dormir, tomar la siesta de forma desproporcionada y acostarse cada vez más tarde.

En otros casos, el insomnio es causado por alguna enfermedad que impide dormir bien, como problemas digestivos o sufrir apnea de sueño. Sin embargo, una de las causas más comunes de este trastorno está relacionada con problemas psicológicos. Se trata del estrés, la ansiedad, síntomas depresivos u otros problemas que se correlacionan directamente con una mala calidad en el sueño.

Recomendaciones para conciliar el sueño, por Silvia Fonseca La terapia cognitivo-conductual ha mostrado ser efectiva a largo plazo en los casos de insomnio, siendo recomendada como primera opción. Por esta razón, Silvia Fonseca plantea este tipo de intervención, de manera personalizada, ajustándose a las necesidades del paciente.

En primer lugar, destaca la importancia de establecer una higiene del sueño adecuada y da algunos consejos para conciliar el sueño. Entre estos, establecer un horario regular, tanto para dormir como para despertarse, y no tomar siestas diurnas que excedan los 45 minutos. Otros consejos de Silvia son evitar la ingesta de sustancias como el alcohol y la cafeína horas antes de acostarse y hacer ejercicio de manera regular, pero no justo antes de dormir.

Además de esto, su tratamiento se dirige a conseguir un automatismo natural, buscando que el paciente se condicione a estímulos que desencadenen por sí mismos el sueño. Pero, en aquellos casos en los que el insomnio sea un síntoma de un trastorno psicológico, se encarga de abordar el problema principal.

La psicóloga Silvia Fonseca opera de manera presencial en el área de Madrid. Sin embargo, cuenta con un servicio de terapia online, para que los pacientes que se encuentran en otras ciudades tengan una mayor accesibilidad.



