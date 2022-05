Icaro Salón y las tendencias de color de primavera/verano 2022 Emprendedores de Hoy

miércoles, 11 de mayo de 2022, 10:34 h (CET)

Después de los últimos años, en los cuales no se ha podido dar la sublimación a la idea de belleza, esta primavera/verano invita a dar rienda suelta a las fantasías estéticas ya sea con un nuevo color completamente diferente o simplemente actualizando el estilo con nuevos tonos de moda para revitalizar la imagen.

Esta primavera es el momento de experimentar con el cabello y elevar cualquier look.

Icaro Salón propone estos tonos de cabello para esta temporada estival Vienen los tonos que resaltan la piel, tonos dimensionales y vibrantes con diferentes matices y mucho brillo para potenciar el color y crear movimiento a la melena.

Tonos rojizos Vienen con mucha fuerza. Muchas celebridades han cambiado sus looks y han pasado a los tonos de color rojo y cobrizo, que han inspirado para esta nueva temporada.

Desde chocolate con matices rojizos oscuro, ideal para pieles cálidas, hasta los rubios cobrizos más claros. Siempre dando dimensión con pequeños toques de luz dorada. Los cobrizos en todas sus versiones para iluminar y dar fuerza a las pieles frías y claras con efectos de brillo espejo, como el visto en los Oscars por Jessica Chastain.

Es un tono ideal para resaltar el color de los ojos, ya sea marrón avellana o azul.

Rubios El rubio siempre está de moda y como técnica estrella continua el balayage y los babylights, eso sí, esta vez en tonos vainilla claros y tonos caramelo, quedan atrás los balayages plata de efecto frío, si se busca ese efecto, la tendencia es el strawberry blond o rubio fresa, dando un toque divertido y personal a las melenas.

Castaños Muchas celebrities del momento han cambiado sus melenas rubias por colores más oscuros. Desde el castaño brunnete a colores chocolate oscuro, pasando por todas sus tonalidades, superfavorecedores tanto para pieles cálidas o frías, solo hay que ajustar el matiz más adecuado a cada tipo de piel.

Los coloristas de Icaro Salón, con la ayuda de Goldwell, pueden asesorar para conseguir cualquiera de estos efectos en el cabello, gracias a su amplia gama de coloración con tecnologías únicas y exclusivas con un respeto máximo a su salud, gracias a su tecnología patentada intralipids.

Icaro Salón es un salón de belleza ubicado en el centro de Barcelona, donde sus profesionales altamente cualificados asesorarán sobre el estilo más favorecedor y apropiado para esta época estival.

Un espacio exclusivo, pensado para los clientes que buscan una alta dedicación en los servicios con total privacidad. Toda una experiencia de bienestar.



