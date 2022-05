¿Cómo escoger entre un ordenador portátil o convertible?

Para muchas personas, comprar un ordenador portátil o convertible puede ser todo un reto, precisamente, debido a la inmensa variedad de opciones, precios y características que poseen estos equipos.

Sin embargo, con la información y asesoría adecuada, adquirir un nuevo equipo se torna una tarea mucho más sencilla.

En primer lugar, es importante definir el presupuesto disponible. Después, el uso que se le dará si se trata de un equipo portátil y, además, el peso también puede ser un factor a tener en cuenta. Cualquiera que sea la elección, en Ordenadores Ocasión los usuarios pueden encontrar una gran variedad de equipos procedentes de leasing y la exposición de una gama profesional, cuidadosamente revisados y reacondicionados.

Entre ellos, ordenadores, portátiles, servidores y tablets, todos ellos con significativos descuentos con relación al precio original.

Convertibles vs. portátiles, cómo saber cuál es la mejor opción Antes de adquirir el equipo, el primer paso es hacer una lista con las ventajas e inconvenientes entre portátiles y convertibles. En ambos casos, algunos de sus puntos menos favorables podrían ser la fragilidad y facilidad para romperse. Al ser un ordenador diseñado para poder ser transportada con comodidad, es mayor el riesgo de que sufra algún accidente. Por otro lado, estos equipos son más difíciles de personalizar y el mantenimiento suele ser más costoso que en uno de escritorio.

Aun así, las ventajas que ofrecen tanto portátiles como convertibles compensan en gran medida estos inconvenientes. Los ordenadores portátiles son ligeros, compactos, estables, tienen acceso a internet y, en el caso de los modelos más actuales, una mayor vida útil de la batería. Entretanto, los innovadores modelos convertibles permiten utilizar por separado la pantalla del teclado, funcionando como una tablet, pero con las potentes funciones de un ordenador de escritorio.

Comprar un ordenador o portátil de ocasión y sus principales ventajas Comprar un ordenador o computadora portátil de ocasión permite al cliente ahorrar dinero sin perder la garantía, al tener acceso a un equipo de gran calidad por un precio mucho más bajo, pero en las mismas condiciones que uno nuevo.

Ordenadores Ocasión ofrece productos provenientes de exposiciones y leasing, lo cual garantiza la calidad del equipo y su vida útil. Además, no trabaja con equipos remanufacturados, es decir, no tienen restauración ni modificación porque no han sido usados.

Asimismo, otorga una garantía de un año y cuenta con la capacidad de financiar la venta de sus productos hasta por 36 meses. El cliente siempre tiene una opción adaptada a sus necesidades y requerimientos.