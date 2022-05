Learn Hot English ayuda a las empresas a adaptarse en el mercado actualizado actual Emprendedores de Hoy

El tejido empresarial en España se encuentra en un momento interesante y sin precedentes. En primer lugar, las compañías locales han conseguido reponerse poco a poco de la crisis económica derivada de la pandemia y, en consecuencia, se les han presentado innumerables oportunidades de expandirse al mercado internacional.

Y en segundo lugar, las organizaciones extranjeras han contemplado a España como uno de los lugares más rentables para invertir, sobre todo porque su ubicación geoestratégica les permite acceder más fácilmente a terceros mercados en otras latitudes como Latinoamérica u Oriente Medio.

Las empresas y el mundo digital Este panorama ha sido posible, en parte, gracias a la digitalización acelerada de la mayoría de procesos productivos y promocionales de las empresas, los cuales tomaron consciencia de su apogeo durante los confinamientos de estos últimos años. En consecuencia, las compañías se vieron obligadas a incrementar rápidamente su presencia en el mundo digital, no solo para dinamizar sus obligaciones laborales cotidianas, sino también para acercarse de forma más efectiva a sus clientes, quienes también se encontraban en cuarentena.

Lo anterior permitió cerrar las brechas de interacción que generaban distancia entre los usuarios y los productos que demandan, además de consolidar la presencia de las empresas en redes. Esto devino en un incremento en la expansión de organizaciones españolas en el mercado extranjero, así como en una mayor inversión internacional, lo que en consecuencia exigió de los directivos y representantes del sector empresarial, un amplio conocimiento del inglés, teniendo en cuenta que esta lengua es reconocida como idioma universal y por consiguiente, es la más utilizada para comunicarse y cerrar negocios.

Dominar el inglés, un eje fundamental en el crecimiento empresarial Por este motivo, la academia de formación para aprender inglés Learn Hot English ofrece a sus clientes un amplio catálogo de cursos de nivelación que permiten a directivos y empleados asumir negociaciones con mercados internacionales, sin que el idioma se convierta en un obstáculo para expandirse a otras latitudes. Esta academia gestiona una línea de enseñanza enfocada en negocios y comunicación internacional, con la cual esperan acercar a sus estudiantes a las necesidades requeridas por el mercado. Su programa académico busca que los alumnos adquieran las capacidades para enfrentarse a reuniones, conversaciones, trato con clientes, conciliaciones y presentaciones; para que de esta manera puedan contribuir al crecimiento de sus compañías.

Muchas veces, los alumnos de hoy en día tienen un buen nivel de la gramática, y un buen conocimiento del lenguaje en general, pero hace falta mejorar el speaking. Esta parte es esencial para la comunicación con clientes y socios en el extranjero. Con los cursos de Learn Hot English, los directivos y empleados practicarán hablando en inglés en situaciones reales. Esto asegura que cuando tienen que hablar de verdad con sus clientes o socios, puedan comunicar con fluidez, y la comprensión no será un obstáculo para el buen funcionamiento del trabajo o cualquier proyecto.

Con sus programas de inglés enfocado a negocios, Learn Hot English espera que cualquier compañía del tejido empresarial español pueda aprovechar las dinámicas de expansión del mercado actual, sin que su crecimiento se vea limitado por el desconocimiento del inglés como idioma universal.



