La Fundación Infantil Ronald McDonald resalta la importancia de la familia para los niños hospitalizados

miércoles, 11 de mayo de 2022, 17:35 h (CET) La Fundación mantiene estable su labor para que los niños enfermos en tratamientos especializados puedan tener a sus familias cerca a través de sus programas con las Casas y Salas Familiares Ronald McDonald Cada año se diagnostica de cáncer en el mundo a casi 280.000 niños de una edad comprendida entre los 0 y los 19 años y según la Organización Mundial de la Salud, la supervivencia en estos casos supera el 80%. En España se detectan alrededor de mil casos anualmente con cáncer infantil. Según la AECC, en 2021 se apuntó una incidencia de 970 casos de cáncer en niños de entre 0 y 14 años, y casi 300 de ellos fueron de leucemia Infantil. Siendo el cáncer una enfermedad tan agresiva que requiere largos periodos de medicación, la hospitalización temprana de los niños para su tratamiento y recuperación es un paso indispensable en la lucha contra la enfermedad.

Junto al cáncer, existen otras patologías como cardiopatías, traumatología, neurología e incluso enfermedades raras, que necesitan también atención hospitalaria durante periodos prolongados.

Los cuidados centrados en la familia, requisito necesario para la recuperación infantil

Conociendo estos datos, es posible imaginarse el dolor y el terremoto emocional que provoca un diagnóstico y la hospitalización de un hijo en el entorno familiar. La ruptura con la rutina, los cambios en las prioridades y las necesidades del día a día, no se refieren solo al niño enfermo que necesita el tratamiento, sino que afecta también a toda la familia que coexiste con la misma enfermedad.

Las necesidades de desplazamiento a los hospitales para poder recibir atención, los cambios en los horarios de sueño o de comidas, la incapacidad para poder seguir una escolarización, son sólo una pequeña parte de todos los cambios diarios a los que las familias deben enfrentarse durante la hospitalización y los tratamientos complejos de un hijo.

Durante el Día Nacional del Niño Hospitalizado, el próximo 13 de mayo, la Fundación Infantil Ronald McDonald, entidad referente en los Cuidados Centrados en la Familia, pone el foco en la necesidad de mantener a la unidad familiar lo más libre de preocupaciones posibles durante un momento en el que su única inquietud debe ser los cuidados y la cercanía al hijo hospitalizado.

Para ello, dispone de programas que mejoran de forma directa la salud y el bienestar de los niños y sus familias a través de las Casas y Salas Familiares Ronald McDonald. Estas Casas, situadas cerca de los hospitales de referencia, alojan gratuitamente a las familias que acuden derivadas por los propios hospitales donde sus hijos reciben los tratamientos, y que deben desplazarse desde sus residencias habituales, a menudo localizadas a mucha distancia. Ello permite que dispongan de un respiro de tranquilidad para el estrés que supone tener un hijo con una enfermedad preocupante, además de un grave deterioro en la economía familiar, con gastos de alojamiento, transporte o comidas.

Necesidades hospitalarias desde el momento del nacimiento

Por otra parte, las Salas Familiares Ronald McDonald son un refugio dentro del hospital, que permite el paso tanto a los niños en tratamiento como a sus acompañantes. Cuando un niño está en estado crítico, los padres no quieren abandonar el hospital, y es por eso por lo que necesitan un espacio donde poder descansar y donde encuentren cierta privacidad dentro del propio hospital.

Los niños prematuros protagonizan el 75% de los ingresos hospitalarios de neonatos, según datos ofrecidos por la Sociedad Española de Neonatología (SENeo). Sólo en Europa, cada año son 500.000 y más de 29.000 lo hacen en España. Los niños con grandes necesidades por esta causa representan un porcentaje que oscila entre el 1,5 y el 1,8% del total de nacimientos y dependiendo de su grado, puede repercutir en un mayor riesgo de complicaciones graves.

En estos casos, la cercanía de los padres para poder tomar rápidas decisiones sobre el tratamiento de su hijo hospitalizado, permite a estas familias concentrar sus energías en lo que realmente importa, la recuperación y el alta de sus hijos.

Según la presidenta de la Fundación, Blanca Moreno, “desde hace 25 años, nuestra labor se ha centrado en desarrollar programas que ayuden a las familias con hijos enfermos, siempre con el objetivo de poder aumentar el alcance para atender a más familias en sus peores momentos. En una fecha tan señalada para nosotros como el Dia del Niño Hospitalizado, queremos afianzar nuestro compromiso y seguir apoyando a todas esas familias y ofreciendo un hogar fuera del hogar”.

Sobre La Fundación Infantil Ronald McDonald

La Fundación Infantil Ronald McDonald España es una entidad sin ánimo de lucro e independiente, creada en 1997 cuya misión es crear, buscar y apoyar programas que mejoren de forma directa la salud y el bienestar de los niños. Su visión es estar continuamente esforzándose para mejorar la salud y el bienestar de los niños enfermos y sus familias.

Desde hace 25 años en España, la Fundación es un referente en la creación de programas que ofrecen bienestar y apoyo a familias con hijos gravemente enfermos, que se deben desplazar para recibir tratamiento médico especializado. A través de las Casas Ronald McDonald, la Fundación ofrece de forma gratuita un “hogar fuera del hogar” a familias con niños que sufren enfermedades de larga duración en España. Desde su apertura en 2002, las Casas Ronald McDonald han alojado a más de 12.200 familias.

Actualmente hay cuatro Casas Ronald McDonald en España. En Barcelona se encuentra cerca del Hospital Vall d’Hebrón, en Málaga está situada en las inmediaciones del Hospital Materno Infantil, en Valencia a pocos metros del Nuevo Hospital La Fe y en Madrid en el propio recinto hospitalario del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús.

Otro programa que la Fundación está desarrollando en España es el de Sala Familiar Ronald McDonald, un espacio que ofrece un refugio dentro de los hospitales para que las familias de niños enfermos puedan descansar sin alejarse de sus hijos. La primera Sala Familiar abrió en España en 2018 en el Hospital Universitario La Paz y posteriormente se han abierto en el Hospital Universitario Vall D’Hebron en Barcelona y en el Virgen de la Arrixaca en Murcia. fundacionronald.org

