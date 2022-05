Maria Fraile, la creadora de joyas artesanales exclusivas y atemporales de la firma BY EME JOYAS

La producción del mercado avanza a un ritmo frenético, llevando a procesos de elaboración cada vez más mecanizados, homogéneos e impersonales.

En ese contexto, en algunos sectores la fabricación artesanal se ha dejado a un lado, como en las joyas, abandonando con esto la elaboración productos bellos y de calidad. Por este motivo, cada vez más personas vuelven a recurrir a la fabricación de joyas artesanales exclusivas, las cuales les pueden garantizar piezas únicas y duraderas.

Para poder ofrecer este tipo de complementos, María Fraile creó BY EME JOYAS, una joyería española que nació de la pasión por la elaboración de las joyas de calidad.

¿Por qué decidiste dejar de lado tu profesión como publicista para dedicarse a tu pasión por la orfebrería y las joyas elaboradas a mano?

Siempre he sido muy creativa y esto empezó como un hobby, hasta que me di cuenta de que cada vez pasaba más tiempo haciendo las joyas, pasaba horas perfeccionando la técnica, estudié gemología… Las personas que veían lo que hacía les gustaban mucho, me las querían comprar y también me animaban a que me dedicara a ello. También el hecho de ver que nadie hacía lo que yo y las ganas de sacar una marca 100% artesanal y diferente a todo lo que había en el mercado fue una motivación. Finalmente, decidí dedicarme a BY EME JOYAS de manera exclusiva para poder hacerlo bien. Era un riesgo por conseguir trabajar en algo que me encanta, era cumplir un sueño. Hoy, ver mis joyas en otras mujeres me compensa haber tomado esa decisión.

¿En qué te inspiras para fabricar joyas artesanales sofisticadas?

Me inspiro un poco en todo lo que veo y me gusta, la naturaleza y las flores es mi principal fuente de inspiración, pero también las pasarelas, me encanta la moda y, sobre todo, escucho mucho a las mujeres y lo que les gusta, ya que todo lo que hago es para que cada mujer se sienta más guapa al ponérselo.

¿Cómo es el proceso de elaboración de estas piezas únicas?

Siempre empiezo buscando inspiración, hago mil fotos de todo lo que me inspire, sigo haciendo un boceto a lápiz de las joyas (siempre llevo en el bolso mi libreta y un lápiz por si acaso), después elijo las gemas y materiales y finalmente termino con el proceso de fabricación. A veces la joya cambia del boceto a la realización, ya que al juntar los materiales también pruebo otras opciones que me puedan gustar o por peso, colores… aunque suele coincidir bastante el boceto con la pieza terminada.

¿Cuáles son los materiales que más utilizas en la fabricación de las joyas y por qué los prefieres?

Siempre utilizo metales nobles y gemas semipreciosas. Son joyas que me lleva mucho tiempo hacerlas y me gusta que duren a sus dueñas y que sean de buena calidad. Las flores de los collares las hago con alambre y esmaltes de joyería y los charms con resina y pan de oro de 22k. Todas las joyas las hago una a una.

¿Cuáles son las tendencias en joyería de este 2022?

Hay mucha variedad, vienen mucho las flores y el color, tanto en la ropa como en joyas, los pendientes largos de fiesta y también los asimétricos (para las más a atrevidas). Las cadenas de oro de todos los tipos, siguen muy en tendencia, ahora adornadas con colgantes originales, bien de uno en uno más minimalista o varias cadenas con muchos charms, haciendo layering. También se mantienen las perlas, que siempre son tendencia.

¿Cuáles son las particularidades que pueden encontrar los amantes de la joyería en tu última colección?

Siempre las colecciones que hago son muy favorecedoras y elevan cualquier look. También son piezas atemporales que las van a llevar ahora y dentro de unos años se las van a seguir poniendo y sintiéndose especiales al ponérselas.

¿Tendréis alguna colección especial para el Día de la Madre?

Todo es especial en BY EME, cualquier joya será única para ese día. Además, también podemos hacer joyas personalizadas si quieren sorprender con algo diferente.

¿Dónde pueden adquirir los clientes españoles estas joyas artesanales exclusivas?

Pueden ver todo el catálogo de joyas artesanales en la página web de BY EME JOYAS. También pueden escribirnos a byemecreaciones@gmail.com, estaré encantada de atenderles personalmente para cualquier petición especial.

Esta es la percepción de María Fraile, una de las mejores joyeras artesanales exclusivas en Madrid que obtiene un gran reconocimiento entre sus clientes, por la originalidad y belleza de las piezas personalizadas y de alta calidad que fabrica en BY EME.