Llega la segunda edición de los Digital Beauty Awards con las iniciativas más innovadoras de la industria

Los DBA son los únicos premios nacionales de digitalización y comercio electrónico en cosmética, perfumería y cuidado personal que se celebran en España. Las empresas pueden presentar su candidatura hasta el 31 de mayo en cualquiera de las 12 categorías que contempla esta II edición. Los premios se complementan en esta edición con el primer Digital Beauty Summit donde tendrán voz grandes expertos en transformación digital Las mejores empresas, profesionales e iniciativas en digitalización y comercio electrónico desarrolladas en España serán reconocidas en los Digital Beauty Awards (DBA), primer certamen que impulsa el Beauty Cluster y que premia a las empresas, profesionales e innovaciones que han contribuido a la transformación digital del sector y a su crecimiento en e-commerce y en la experiencia del usuario y la información al consumidor. En esta II edición los premios se complementarán con la celebración del primer Digital Beauty Summit, un congreso en el que participarán los principales expertos nacionales de transformación digital y venta online en cosmética, perfumería y cuidado personal.

Empresas y profesionales pueden presentarse hasta el próximo 31 de mayo y candidatarse de forma totalmente gratuita en las 12 categorías entre las que destacan dos nuevas enfocadas a retail y sostenibilidad. Los ganadores se conocerán el próximo 22 de septiembre en una gala exclusiva que tendrá lugar en Barcelona.

Las categorías son: mejor marca digital del sector, mejor directivo digital del sector, mejor campaña de marketing digital, mejor plataforma de venta online, mejor nueva plataforma de venta online, mejor transformación digital en retail beauty, mejor proyecto de transformación digital, mejor innovación digital, mejor innovación en sostenibilidad, mejor startup digital, mejor influencer en redes sociales y mejor divulgador profesional.

El reconocimiento como incentivo para motivar equipos

El flamante ganador de la primera edición fue Freshly Cosmetics que se llevó el premio a la mejor marca digital y al mejor e-commerce. “Para nosotros ya era todo un privilegio estar entre los nominados junto con otras grandes iniciativas (…). Los premios hacen ilusión pero que tu sector te reconozca hace más todavía. Galardones como los DBA nos empujan a seguir para mejorar y ofrecer lo mejor de nosotros a más de un millón de Freshly Fans en todo el mundo”, declaró Miquel Antolín, CEO de Freshly Cosmetics.

Bella Aurora se alzó con 4 estatuillas en el 2021 entre ellas al mejor nuevo e-commerce, al segundo mejor e-commerce, también segunda plaza a la mejor marca en transformación digital y tercera plaza en innovación digital para Goldwell, marca que gestionan desde la casa. Para Luís Rodríguez, Marketing Manager de Bella Aurora, ser premiado en los DBA “fue un gran orgullo y un excelente reconocimiento a la labor de digitalizar la empresa a la que estamos dando alta prioridad. Nos dio una gran motivación interna y nos impulsa a seguir avanzando. Además, ayudó a mejorar el prestigio de la empresa como altamente desarrollada en las tecnologías digitales.”

Gema Herrerías, DBA a la mejor divulgación profesional y segunda mejor influencer del sector ha declarado que “es un reconocimiento que me produce una gran satisfacción tanto personal como profesional por las muestras de apoyo y respeto recibidas. Representa un premio a todos los profesionales de la belleza y la salud que apostamos por la veracidad y rigurosidad en la red. Sin duda es un estímulo para seguir trabajando con gran dedicación.” Puig, marca ganadora a la mejor start-up digital por Airparfum y receptora de dos galardones a la mejor innovación digital por Al.lice y Wikiparfum fue otra de las triunfadoras y Camila Tomas, Innovation & New Technologies VP de Puig se siente satisfecha ya que “nos llena de orgullo porque tanto Barcelona como hub así como la industria de la belleza aglutina mucha innovación por eso ganar más de un premio ha sido un gran reconocimiento dado que competían proyectos muy interesantes.”

Tras el éxito de la primera edición, Ivan Borrego, director de los DBA y del Beauty Cluster se muestra muy optimista ante la segunda edición: ‘Fuimos pioneros en 2021 con la creación de estos premios que permiten dar visibilidad a las mejores iniciativas e inspirar al sector a transformarse digitalmente. En 2022 esperamos conseguir que todo el sector participe y los premios y el congreso sean una gran fiesta en la que descubrir, aprender, compartir y premiar la innovación digital de la industria española de la belleza”.

Aún quedan 3 semanas para poder presentarse y quien mejor que los ganadores de la pasada edición para animar a ello “Que no se lo piensen, vale mucho la pena presentarse pues supone un reconocimiento del sector al trabajo bien hecho. Aunque en las empresas no trabajamos para conseguir premios, recibirlos significa una gratificación muy estimulante para los equipos.”, afirma Luis Rodríguez de Bella Aurora. “El mundo del Beauty es muy potente en nuestro país y se están haciendo muy bien las cosas. Premios como los DBA nos ayudan a dar visibilidad y no solo a proyectos, sino a todo el sector”, sentencia Miquel Antolín de Freshly.

“Presentarse a los premios BDA es una oportunidad para dar a conocer proyectos y para poner en valor el desarrollo de estos, así como motivar a los equipos. Y hay que hacerlo sin miedo, porque si no se llevan el premio no quiere decir que no sean buenos, sino que pueden volver a presentarse al año siguiente. Sin duda merece la pena la experiencia”, sentencia Gema Herrerías. Y es que participar en los DBA “anima al ecosistema de empresas en España y en la industria a ser más competitivas” afirma Camila Tomas, Innovation & New Technologies VP de Puig “miremos a nuestros vecinos de Francia, no puede ser que se celebren logros allí y dejemos esas mismas ideas aquí en el anonimato” instó la directiva de Puig.

Los DBA cuentan con un jurado de expertos de trayectoria contrastada en digitalización, comercio electrónico y marketing y comunicación del sector de la belleza. Se estrenan como jurado en esta edición expertos de la digitalización como José Carlos Cortizo (Product Hackers), del sector de la belleza como Josep Alboquers (Julia Perfumeria Family Office) o Gabriel Federici (Mintel) y de los medios de comunicación como Silvia Martí (La Vanguardia) y Jaime de Haro (IP Mark).



Sobre los premios

Los Digital Beauty Awards (DBA) del Beauty Cluster son los primeros premios nacionales de digitalización y comercio electrónico en cosmética, perfumería y cuidado personal que se celebran en España. En 2021 se celebró la primera edición que premió a las mejores iniciativas en digitalización y comercio electrónico en cosmética, perfumería y cuidado personal.

Toda la información sobre los Digital Beauty Awards incluidas las bases legales y de participación está disponible en: www.digitalbeautyawards.com

Sobre el Beauty Cluster

Beauty Cluster es una asociación privada que promueve la colaboración con el propósito de potenciar el desarrollo sostenible y la competitividad de la cadena de valor del sector de la cosmética, perfumería y cuidado personal. Integrado por más de 200 empresas, es el clúster líder del sector de belleza en España y el segundo mayor de Europa. Impulsa la innovación, la internacionalización, la formación y la transformación digital.

Es el único clúster mundial de belleza acreditado Gold Label. Fundador de la primera entidad formativa de negocios especializada en belleza, la Beauty Business School. Creador del primer Marketplace B2B de la industria de la cosmética y perfumería (Beauty Connecting Business).