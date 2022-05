Consultia Business Travel lanza su campaña #TeLoMereces para dar a conocer Destinux Comunicae

miércoles, 11 de mayo de 2022, 17:13 h (CET) La campaña se desarrollará en canales digitales, redes sociales y soportes convencionales y muestra las ventajas de contar con un sistema de gestión de viajes innovador que ha revolucionado el sector business travel. Destinux permite gestionar desde la reserva hasta la cuenta de gastos en un solo clic y ofrece el servicio Personal Travel Assistant, con el que el viajero tiene a su disposición una persona que le asiste en todo el proceso de contratación Consultia Business Travel, compañía española especializada en la gestión integral de viajes de negocios, lanza su campaña #TeLoMereces que desarrollará en canales digitales, redes sociales y soportes convencionales con el objetivo de dar a conocer Destinux, su innovador sistema para la gestión de viajes de empresa que revoluciona el sector business travel. Una solución tecnológica que permite digitalizar de forma integral, eficiente y rentable los viajes de negocios de cualquier corporación.

'¿Te han cancelado un vuelo y pierdes una importante reunión de negocios?' '¿Vuelves a casa cansado tras un viaje de trabajo y sufres contratiempos inesperados?' '¿Te toca volver a contar una y otra vez el mismo problema a distintas personas sin tener solución?' Estas situaciones las conocen bien las personas que viajan habitualmente por motivos de trabajo. Destinux soluciona todos estos contratiempos y convierte los viajes corporativos en una experiencia enriquecedora y productiva tanto para los empleados como para las empresas, con la tranquilidad que proporciona saber que se cuenta con una persona que conoce la idiosincrasia de la empresa y el viajero que da respuesta a cualquier incidencia que pueda surgir en el transcurso del viaje.

Los viajes corporativos son una necesidad básica para hacer negocios, de hecho, para este año se espera una recuperación del 20% del business travel con respecto a 2021, según un reciente informe de GBTA. “Actualmente, las empresas se encuentran con la necesidad de viajar y retomar la actividad, tal y como conocía. Por esta razón el lanzamiento de Destinux ha supuesto, para muchas de ellas, la respuesta a la necesidad silenciosa que tenían de integrar en una única solución todo lo que necesitaban” explica Carlos Martínez, CEO de Consultia Business Travel.

“Precisamente como respuesta a estas necesidades se ha lanzado esta campaña con el objetivo de dar a conocer Destinux, la solución integral, tecnológica y humana para la gestión eficiente de los viajes de empresa. Para ello, analizamos previamente el sector y comprobamos que las compañías que no tienen digitalizados estos procesos son poco eficientes en la gestión de sus viajes y merecen una solución como Destinux”, señala. “Desde el lanzamiento de Destinux la acogida ha sido muy positiva, tanto entre clientes como entre potenciales clientes, hasta el extremo que se ha tenido que aumentar la plantilla en un 30%”, asegura Martínez.

La novedosa funcionalidad de Destinux permite a las empresas saber cuál es el ROI de sus viajes y como se alinean con sus objetivos, algo crucial en estos momentos. Destinux es el primer SaaS que digitaliza y automatiza los procesos de los viajes y gastos de empresa y que a su vez se puede integrar con múltiples ERPs. Permite gestionar desde la reserva hasta la cuenta de gastos en un clic e, incluso, contar con el servicio Personal Travel Assistant, con el que el viajero tiene a su disposición una persona asignada que se encarga de solucionar cualquier posible imprevisto que surja durante el viaje.

Destinux permite:

Alinear el gasto con los objetivos estratégicos de la empresa.

Reservar todo lo necesario para el viaje.

Contar con toda la información, billetes, etc. necesaria para el viaje en la agenda personal.

Digitalizar y automatizar procesos administrativos para ahorrar costes.

Gestionar partes, tickets de gastos que cualquier gasto asociado a un viaje quede digitalizado en un mismo lugar.

Disponer de datos a cualquier hora para tomar las mejores decisiones de gestión para la empresa.

Disponer de un personal travel assistant antes, durante y después del viaje para la seguridad del viajero. Contar con una herramienta tecnológica como Destinux supone aumentar la eficiencia de los viajes corporativos, aumentar la comodidad y satisfacción de los empleados y, además, reducir costes ya que según un reciente estudio elaborado por Consultia Business Travel, por cada euro invertido en Destinux, la empresa puede llegar a ahorrar hasta 4 euros, consiguiendo reducir hasta un 20% los gastos de los viajes de negocios. Todo ello a la vez que fomenta una mayor eficiencia y prácticas más sostenibles.

Aquí se podrá ver el vídeo de la campaña.

