Trabajo artesanal y fabricación innovadora con madera de olivo, la gran apuesta de Encimeras de Olivo Emprendedores de Hoy

miércoles, 11 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

La madera de olivo es usada para la creación de muchos productos de lujo por su alta calidad, propiedades antibacterianas, olor agradable, etc. Además, su estructura y superficie fácil de pulir ayuda a los carpinteros a trabajar de forma rápida y eficiente tanto en la construcción de grandes muebles como en la creación de utensilios de cocina y otros artículos.

Como toda una referente en esta especialidad, Encimeras de Olivo es una empresa que vende productos hechos con madera de olivo de fabricación artesanal propia. La compañía, además, destaca por trabajar con maquinarias tecnológicas de última generación.

Productos de elevada calidad a base de madera de olivo Durante muchos años, Encimeras de Olivo se ha especializado en la fabricación de productos artesanales. El material principal que utilizan en dicha fabricación y que ofrece una calidad de mercado muy competitiva es la madera de olivo. Entre los artículos más destacados que realizan los expertos de la compañía se encuentran las encimeras de baño y cocina, mesas, taburetes, escaleras, perchas, espejos, etc. Además, le dan la opción al cliente de elegir las características de su producto a medida (agujeros, veta o forma) y terminación (barnizada, con aceite catalizado o cera natural).

También es importante mencionar que Encimeras de Olivo y sus carpinteros destacan entre la competencia por trabajar con maquinarias de última gama. Esto da lugar a la creación rápida y eficaz de productos de alta calidad que conservan con éxito la esencia de la madera de olivo.

Ventajas de utilizar la madera de olivo para la fabricación artesanal En la actualidad, Encimeras de Olivo trabaja con maderas como nogal o pino, pero su fuerte siempre ha sido la de olivo, por tratarse de una madera fina y de aspecto llamativo. Usualmente, esta madera es usada para crear productos de cocina por sus propiedades antibacterianas, resistencia a manchas y hongos y porque no absorbe líquidos ni olores. También es ideal para crear todo tipo de muebles por sus ramas gruesas y resistentes. Además, la madera de olivo tiene la peculiaridad de poder conservar durante muchos años un olor único y agradable tanto en los pequeños artículos como en los grandes (mesones, mostradores, recibidores de entrada, etc.).

Otra ventaja de este tipo de madera es que su mantenimiento es sencillo; solo basta con aplicarle un poco de aceite cada cierto tiempo para que pueda conservar su color. Esta característica hace que muchos cocineros compren tablas de corte hechas con este material para trabajar de forma práctica y eficiente.

Las fabricaciones artesanales con madera de olivo de la empresa Encimeras de Olivo ofrecen al cliente productos fuertes, únicos, finos, atractivos y con olor agradable. Dichos productos pueden ser solicitados a medida y comprados en su página web o tienda física y enviados a cualquier lugar del territorio español.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.