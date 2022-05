Worzit Investments Club suma 300 inmuebles comprados por más de 45 millones de euros en los últimos 4 años Comunicae

miércoles, 11 de mayo de 2022, 16:25 h (CET) Con más de 300 operaciones realizadas en los últimos cuatro años, por un valor superior a los 45 millones de euros, Worzit Investments Club, el primer club de inversores inmobiliarios de España, permite comprar pisos en pleno centro de Madrid, alquilarlos desde el principio, y sacarles una rentabilidad desde el inicio. Este método, nuevo en España, busca ayudar a los jóvenes a comprar una casa, algo que para una gran mayoría es imposible Fundado por Antonio González, experto inmobiliario con más de 20 años de carrera profesional en el sector, el club de inversores Worzit Investments Club hace posible, por una pequeña cantidad de dinero ser propietario de un apartamento, lo que le permite ir pagando la hipoteca hasta venderlo un poco más adelante por más dinero, recuperando no solo la inversión inicial sino también la revalorización del apartamento.

El empresario madrileño identifica inversiones que sean rentables, apartamentos, locales y edificios de pisos pequeños en Madrid, y facilita todo el proceso de compraventa: acompaña en la identificación de la inversión, en los trámites, y la decoración de la casa, la explotación, la búsqueda de un inquilino, el seguro, la posterior gestión integral y el contrato de alquiler del inquilino. Y todo esto en menos de un mes. Así, si una persona tiene unos ahorros de 30.000 €., puede optar a comprar un piso de 100.000 € pero necesita un prestamista. González busca inmuebles alquilables para que el inquilino vaya “pagando” la hipoteca.

Información, asesoramiento y acompañamiento

Worzit está con el comprador desde el principio de la operación, ofreciéndole información sobre oportunidades que aún no han llegado al mercado generalista. Así, se le asesora sobre dónde invertir y dónde no, y se le acompaña desde el mismo momento de la toma de decisión hasta el alquiler del inmueble comprado. Los miembros de Worzit pueden hacer inversiones individuales (comprar un inmueble y alquilarlo o revenderlo) o colectivas (formando parte de proyectos mayores).

Esta metodología ha permitido al fundador de Worzit tener 50 casas a los 50 años, un sueño para muchos que, sin embargo, puede ser una realidad. “Worzit es la españolización de la frase “Vale la pena. It´s worth it”. Hay que luchar y conseguirlo porque vale la pena, y tiene recompensa” asegura González. “Invertir ahora para tener una recompensa que vele por ti en el futuro, tu plan de pensiones”, recalca.

La media de edad de los compradores de Worzit es de 53 años, mayoritariamente españoles, y con unos ingresos medios. Worzit busca normalizar y acercar a los jóvenes a la inversión inmobiliaria, “hacer posible que, con 25 años, puedan comprar un piso, alquilarlo y venderlo por más dinero al cabo de un tiempo. Esto les permitirá, a medio plazo, comprar un piso mayor y poder acceder a una vivienda sin que ello les suponga hipotecarse con 40 años de por vida”, aclara González. “Se trata, en definitiva, de introducirse en el mercado inmobiliario desde jóvenes y asegurarse no solo una vivienda sino un plan de pensiones de cara al futuro que les permita, con una pequeña inversión inicial, vivir de unas rentas estables en un país en el que el ladrillo sigue siendo, por excelencia, un valor refugio”, concluye González.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Las auditorías no programadas ya no son un problema para la industria alimentaria gracias a Trazable Fundación Mahou San Miguel, Fundación Tomillo y Sushita forman en cocina japonesa a jóvenes en desempleo Adecco busca 150 teleoperadores/as en Andalucía El portal Fotocasa ensalza la Casa Geosolar® en su blog para profesionales inmobiliarios La Tienda del Rollo pulveriza todos los récords de venta en un mes