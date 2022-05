V Edición de 'Red-Corriendo el Medievo' Comunicae

miércoles, 11 de mayo de 2022, 15:42 h (CET) La Red Medieval hace público el calendario de carreras en 2022 de esta iniciativa, con la que une deporte, historia y turismo. En cada carrera habrá un sorteo entre todos los participantes de un premio consistente en un fin de semana gratis en otra localidad distinta a la de su prueba, que incluye una noche de alojamiento, una comida o cena y una visita cultural guiada en la villa seleccionada Después de dos años de obligada carencia por la pandemia, la novedosa propuesta con la que la Red Medieval une turismo y actividad deportiva llega este año a su V Edición. Con ella, la Red ha logrado consolidar un circuito de carreras populares que cada año goza de más aceptación, especialmente entre personas que practican el turismo deportivo.

Para la presente temporada, se ha confeccionado un calendario que se desarrolla desde febrero hasta el mes de diciembre con un total de ocho pruebas que recorrerán otras tantas localidades que integran la Red Medieval. Todas las carreras tienen en común que gran parte de su recorrido discurre por los bellos cascos históricos de estas villas medievales.

Cada municipio ha integrado en el circuito “Red-Corriendo el Medievo”, alguna de sus carreras pedestres más emblemáticas con el objetivo de organizar un calendario de pruebas del más alto nivel que atraiga al mayor número de aficionados y turistas, aunque también hay alguna nueva. Además, como otro aliciente más, la organización de cada carrera sorteará entre todos los participantes un premio de un fin de semana gratis en otra localidad distinta a la de su prueba, que incluye una noche de alojamiento, una comida o cena y una visita cultural guiada en la villa seleccionada.

Calendario

A lo largo de 2022 se van a realizar carreras pedestres en 8 ciudades y villas medievales que forman parte de la Red. Cada una de las pruebas discurre por un trazado histórico y un entorno inigualable, con recorridos adaptados a cualquier aficionado y distancias que oscilan entre pocos kilómetros para los neófitos o la ya más exigente media maratón. En cualquier caso, todas brindan una posibilidad única de descubrir corriendo la cultura medieval.

El circuito comenzó el pasado 20 de febrero con la V Edición del Trail de Marvão, una prueba que recorre los senderos históricos del municipio de Marvão, promoviendo el deporte en un contexto de competición, pero, sobre todo, de convivencia.

Este próximo sábado, 14 de mayo, se celebrará la Mukwano Bira Lagun, en Laguardia (Álava). Se trata de una carrera solidaria cuya celebración parte de la iniciativa de los alumnos y alumnas del colegio Víctor Tapia Eskola, cuando les llegó un mensaje de la ONG Mukwano Lagun. En ese mensaje, les decían que a los niños de Bujagali (Uganda) con los que trabajan tenían una enfermedad llamado kwashiorkor, que hace que se les hinche la tripa por mala nutrición. En una reunión se decidió hacer la carrera para ayudar a esta ONG. La carrera la están organizando los alumnos y alumnas de primaria del colegio Víctor Tapia de Laguardia, y ahora ha recibido el apoyo de la Red Medieval

El 4 de junio se va a correr la XVI edición de la Carrera Popular de Sigüenza, puntuable para el Circuito de la Diputación de Guadalajara. La prueba transcurrirá por el hermoso casco histórico de la ciudad, a la vera de sus monumentos más representativos, y por el maravilloso entorno natural que lo rodea, con dos trazados, uno más corto de 5 km y otra más largo, de 10.

La cuarta cita tendrá lugar el 14 de agosto en la localidad pacense de Jerez de los Caballeros con la VI Carrera Nocturna “Recorriendo el Medievo”, prueba de unos 5 km, organizada por el Ayuntamiento de la localidad. Una buena oportunidad para conocer este municipio situado entre encinares y ríos, con calles y callejuelas que esconden monumentos religiosos, bellos palacios, casonas típicas y los restos que aún hoy se pueden contemplar del legado de los templarios y la Orden de Santiago.

Seis días más tarde, el 20 de agosto, llegará el turno de Almazán y su VII Carrera Monumental Nocturna, que discurre por el bello casco adnamantino y las relajantes veredas del río Duero. Un año más, el Club Deportivo Globeros de Almazán organizará esta prueba que reúne un gran número de atletas de todas las categorías. Cuenta con un gran calor popular por parte de los vecinos de la villa que siguen masivamente la carrera alentando a los participantes.

La siguiente prueba tendrá lugar el 27 de octubre. Ese día se celebrará la XXIII edición de la Donibane Lohizune-Hondarribia, media maratón transfronteriza que transitará por las calles medievales de Hondarribia hasta la localidad francesa de Hendaya, con un recorrido espectacular por el litoral vasco. Se prevé multitudinaria, después de dos años consecutivos de suspensión.

La penúltima prueba del circuito Red-Corriendo El Medievl será en diciembre, aún sin fecha concreta, en Consuegra, con la XX Carrera de Navidad Consaburense, organizada por la Concejalía de Deportes del municipio. Es una carrera, con varias distancias, apta para todo tipo de aficionados.

La Red despedirá deportivamente el año con la última prueba de “Red-Corriendo el Medievo”, la IX San Silvestre de Estella-Lizarra, organizada por el Club Atlético Iranzu. De carácter solidario, discurrirá por el núcleo medieval de la villa navarra, recorriendo alguna de sus calles y plazas más singulares. Igualmente lleva dos años sin correrse.

Sobre la Red de Ciudades y Villas medievales

Red de Ciudades y Villas Medievales es una alianza integrada por ocho municipios de la Península Ibérica cuyo patrimonio medieval les confiere un atractivo turístico de primer nivel. La Red, que atraviesa la península de Norte a Suroeste, tiene como fin la promoción y difusión de estas localidades, en las que el medievo ha dejado su poderosa huella. Almazán, Consuegra, Estella-Lizarra, Hondarribia, Jerez de los Caballeros, Laguardia, Olivenza y Sigüenza en España, y Marvão en Portugal, integran esta unión de ciudades y villas que encierran imponentes paisajes, gastronomía y oferta cultural.

