La cadena Embargosalobestia confía en Tookane para optimizar la gestión de su reparto

miércoles, 11 de mayo de 2022, 14:57 h (CET) La empresa dedicada a la venta de productos para el hogar procedentes de liquidaciones y de importaciones, ha firmado con la empresa española de software de logística y distribución para optimizar la gestión de sus agencias de transporte y automatizar la comunicación con sus clientes El retailer murciano Embargosalobestia (EAB), cadena especializada en el equipamiento del hogar, y la empresa de software para logística Tookane, han llegado a un acuerdo para automatizar la gestión del reparto a el domicilio de sus clientes tanto desde sus 32 tiendas físicas como desde su canal de venta online.

Esta colaboración se da en un momento en el que EAB se encuentra en una fase de plena expansión. Una muestra de ello es que recientemente apareció en un listado que la sitúa como una de las 1.000 empresas con mayor crecimiento de Europa. De hecho, este fuerte crecimiento que ha experimentado la compañía murciana sería uno de los principales motivos de llevar a cabo esta colaboración, la necesidad de mejorar la coordinación de los proveedores logísticos con los que trabaja y agilizar la entrada de nuevas agencias de transporte.

La plataforma Tookane se conecta a los sistemas de EAB para unificar la gestión de todos sus operadores logísticos desde una misma plataforma online. Además de esto, necesitaban mejorar la comunicación con sus clientes con un servicio más controlado y directo. Para ello, la herramienta SaaS se encarga de automatizar y personalizar las comunicaciones sobre el estado de los envíos a sus clientes a la vez que les permite tener un mayor control sobre las incidencias y optimizar la gestión post venta gracias a encuestas de satisfacción sobre el proceso de entrega.

Por otro lado, la herramienta software también ofrece un módulo de reporting que en este caso juega un papel muy importante. Gracias a la posibilidad de visualización y del análisis de los datos generados por su logística, se consigue un mejor control del trabajo de sus proveedores al disponer de herramientas de medición propias, y por tanto un instrumento de negociación que no disponían anteriormente.

En palabras del Director General de Embargosalobestia, Pablo Franco Linares: “Nuestra intención primordial es siempre la de satisfacer las necesidades y demandas de nuestros clientes y conseguir ser reconocidos como una de las mejores empresas en ofrecer a sus clientes gran variedad de productos para el hogar. Gracias a Tookane estamos consiguiendo alcanzar estos objetivos más rápidamente y de manera mucho más eficiente”.

Por su parte, Fran Magdalena, CEO de Tookane comenta que “desde el primer momento nos sentimos atraídos por la simpatía de la marca y la energía positiva que desprenden los responsables con los que hablamos. Esto es algo que para nosotros es muy importante porque nos involucramos totalmente en los procesos internos de nuestros clientes y pasamos a ser sus mejores aliados y compañeros de viaje”.

