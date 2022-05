Lo que esconde el amor, por Psicoline Emprendedores de Hoy

martes, 10 de mayo de 2022

El amor es una de las cosas más misteriosas que inundan la vida. Este sentimiento se experimenta con los padres, los hijos, los amigos, la pareja, etc.

Lo que esconde el amor siempre ha sido objeto de polémica, pues en muchas ocasiones, tiende a confundir, sobre todo en lo que respecta a las relaciones amorosas. Hay momentos en los que los seres humanos se sienten plenamente enamorados, pero con el tiempo esa sensación se puede ir desvaneciendo. No obstante, los profesionales en psicología pertenecientes a la plataforma Psicoline aseguran que hay herramientas que permiten desarrollar un amor maduro y mantenerlo.

¿Qué es lo que esconde el amor?, los expertos hablan Los psicólogos de Psicoline hablan de lo que esconde el amor y de todo lo relacionado con la llamada “química”, la cual es capaz de despertar un torbellino de emociones en los individuos.

Explican que cuando una persona se siente atraída por otra, la química del amor y el cerebro se ponen en común para producir “un cóctel de neurotransmisores”, como la dopamina, que genera placer y euforia. Junto con la dopamina, aparece la norepinefrina y juntas crean la mezcla perfecta para empezar la chispa del amor y la parte más pasional de las relaciones.

Por otro lado, existen otras sustancias que ayudan a reforzar el vínculo con la pareja. Una de ellas es la oxitocina u hormona del amor, que hace que un individuo se sienta muy cerca del ser amado. Es un neurotransmisor que se genera tras un abrazo o contacto físico.

Cómo pasar del enamoramiento al amor maduro Los especialistas indican que cuando se empieza una relación de pareja, surgen muchas dudas que se asemejan a una montaña rusa. Afirman que en la primera fase del enamoramiento algunos tienden a idealizar y que eso no se trata de algo malo y hasta se considera normal, pero a pesar de ello, es importante bajar los pies a la tierra y tratar de compatibilizar esta idealización con la realidad.

Además, aseguran que cuando una persona se enamora de otra también pasa por un momento de unión y de deseo de unión, incluso los proyectos individuales pueden quedar a un lado. Sin embargo, recalcan que es importante también tener autonomía.

Remarcan que para mantener una pareja es necesario aprender a tolerar las diferencias y querer hacer frente a esos puntos de desacuerdo para que haya una consolidación de la relación. Además, un aspecto importante que se debe saber es que también se considera normal que el deseo y atracción disminuyan en alguna etapa. Para recuperarlo es imprescindible trabajar la motivación y el placer compartido.

Las herramientas para lograr un amor maduro Hay tres herramientas fundamentales para trabajar el amor maduro, se trata de la comunicación, que es precisa para obtener confianza y seguridad; la tolerancia para poder sobrellevar los desacuerdos; y el respeto y apoyo, que ayuda a que la relación crezca y se mantenga.

Los interesados en mejorar su relación amorosa pueden ingresar a la plataforma de psicología online Psicoline.



