miércoles, 11 de mayo de 2022, 14:17 h (CET) Ubicada al norte de Cataluña se destaca una localidad que, además de sus bellas playas y sus característicos acantilados, es hoy uno de los puntos de referencia en lo que respecta a la oferta cultural y, en particular, al arte urbano. Se trata de Palafrugell. Con sus múltiples artistas y sus grafiteros profesionales, esta villa se ha convertido en una de las grandes referencias del arte urbano en la región. A continuación, el subastero Jordi Cuxart de Palafrugell cuenta todo al respecto Acerca de Palafrugell

Palafrugell es una localidad situada en el corazón de la Costa Brava y en el marco de un entorno natural privilegiado. En la actualidad, tiene una población que se estima en las 23.000 personas, convirtiéndose en el municipio más poblado de la comarca. Según explica Jordi Cuxart Teres, esta villa que ha sido tradicionalmente corchera hoy vive sobre todo del turismo. Esto se debe tanto a su ubicación entre el mar y la montaña como al desarrollo que sus actividades artísticas y culturales han tenido a lo largo del tiempo.

Hoy, en Palafrugell se concentra la actividad cultural y comercial de la zona, permitiendo a los visitantes un recorrido exhaustivo por magníficos centros culturales, obras arquitectónicas, literatura, música, pintorescas calles pequeñas y uno de los más desarrollados artes urbanos de la región. A su vez, hoy en día, Palafrugell es uno de los grandes faros de la fotografía contemporánea, atrayendo a fotógrafos profesionales y aficionados de todo el mundo todos los años, para capturar no sólo la belleza de sus paisajes sino también la potencia de su expresión artística urbana.

El arte callejero en Palafrugell según Jordi Cuxart Teres

De acuerdo con Jordi Cuxart Teres, es tal el desarrollo que el arte urbano y callejero han tenido con el paso del tiempo en Palafrugell que, en la actualidad, en cada mes de mayo se celebra en la localidad una fiesta que se conoce como Flors i Violes. Se trata de un festival que se enfoca en distintos tipos de arte, consistiendo en más de 150 eventos, conciertos y exhibiciones durante tres días. En el marco de este festival, se lleva a cabo también un proyecto de arte callejero para el cual se invita a artistas profesionales que llegan para dejar su huella en las calles de Palafrugell.

Es debido a esto que, hoy, visitar Palafrugell es una oportunidad para encontrar grandes expresiones del arte urbano y callejero. Estas se han convertido en uno de los grandes atractivos turísticos de la localidad, como así también en una inspiración para artistas de todas las ramas que llegan a ella.

Importancia del arte urbano según Jordi Cuxart de Palafrugell

Lo que se conoce en la actualidad como arte urbano refiere a un movimiento que surgió en la ciudad de Nueva York y que, en sus inicios, fue conocido más como una herramienta de publicidad. Así, nuevos artistas empezaban a expresar sus obras de arte en un modo diferente al convencional, eligiendo como escenario para ello los edificios, los muros y los vagones de metro.

Con el paso del tiempo, esta tendencia se ha ido expandiendo considerablemente y ha ido llegando a otras ciudades. El movimiento fue y sigue siendo liderado por artistas jóvenes que encuentran en el arte urbano o callejero una forma de expresión que sale de los circuitos convencionales para llegar a las grandes masas poblacionales.

De acuerdo a lo que explica Jordi Cuxart de Palafrugell, uno de los sitios donde este tipo de arte está más desarrollado hoy en día, el arte urbano representa un espacio en el que pueden vivir los residentes de las ciudades con sus turistas, las clases altas con las clases bajas y los artistas de todas las ramas. Por eso, el arte callejero pasa a convertirse en parte de la identidad de las ciudades, como es el caso de Palafrugell; un sitio donde, hoy, el arte urbano es un protagonista.

