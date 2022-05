El pack Plan Finde Low para celebrar una despedida de soltera a un buen precio Emprendedores de Hoy

miércoles, 11 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

La mejor forma de despedir la soltería está a cargo de los expertos en la creación y organización de celebraciones inolvidables.

Crea Despedidas Valencia es una agencia de eventos exclusiva especializada en brindar la mejor experiencia en una despedida de soltera y soltero, en la zona marítima de la ciudad.

Por un precio bastante asequible, los interesados pueden adquirir el pack “Plan Finde Low”. Una jornada con los mejores planes para decirle adiós a la soltería con estilo y mucha diversión.

Experiencias inolvidables con Crea Despedidas Valencia La excelente ubicación de Valencia permite realizar los planes más exclusivos. Con una amplia región marítima, las celebraciones de Crea Despedidas Valencia no se reducen a una noche, sino todo un fin de semana para disfrutar al máximo de todo lo que ofrece la costa. La agencia se encarga de absolutamente todo y son excelentes anfitriones, de modo que no hay de qué preocuparse, es como si un mejor amigo o amiga organizará la fiesta. Se encargan de cumplir todos los deseos del novio y la novia.

El organizador de eventos lleva más de seis años celebrando las mejores despedidas de solteras y solteros, es una familia de empresas dedicada al ocio y al turismo, con presencia en la marina de Valencia y Marina norte-Poblado náutico. Para regalarle a ese amigo o amiga la mejor de las despedidas antes de su matrimonio, se puede reservar a través de la página oficial de Crea Despedidas Valencia.

Uno de los mejores planes para despedir la soltería Por solo 169 euros, se puede adquirir el “Plan Finde Low”, un pack en oferta que incluye: actividad y comida o cena y fiesta en barco. La jornada comprende una actividad acuática, uno de los principales plus que caracterizan las despedidas de Crea Despedidas Valencia. Además, se puede elegir entre banana boat o motos de agua.

La cena se puede disfrutar en la terraza o reservando el restaurante con acceso a barra libre. La fiesta se desarrolla en un recorrido en barco de 90 minutos, acompañados de un DJ y otros grupos. En el caso de querer bañarse, solo está permitido cuando el mar esté en condiciones óptimas, al regresar a la playa, la fiesta continúa. También incluye un alojamiento de dos noches en apartamentos ubicados bastante cerca de las zonas donde desarrollan las actividades, en la región marina de Valencia. Asimismo, cuenta con el transporte a los lugares donde se realiza cada actividad.



