La enfermería guipuzcoana homenajea a sus profesionales y reivindica unir fuerzas

miércoles, 11 de mayo de 2022, 13:33 h (CET) 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermera: Reconocimiento y homenaje del COEGI a las enfermeras guipuzcoanas. En un acto que tendrá lugar, mañana jueves, en el salón de plenos del Ayuntamiento de San Sebastián, el Colegio entregará sus insignias y reconocimientos a varias de las 71 enfermeras de Gipuzkoa que conmemoran 25 años de profesión, así como a 83 de las 280 compañeras que se han jubilado recientemente Pilar Lekuona presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa (COEGI), con motivo del Día Internacional de la profesión, ha declarado que: “la enfermería vive un momento histórico y debemos unir nuestras fuerzas desde todos los ámbitos. Reivindicar nuestros derechos, porque las obligaciones las conocemos, y hacerlo desde todas las entidades que representamos a la profesión para luchar por mejorar nuestras condiciones y competencias”.

En este sentido, Lekuona subraya que: “tras los reconocimientos públicos realizados hacia la profesión durante la pandemia, es hora de que se pase a los hechos. Que la administración y los gestores cuenten con las profesionales enfermeras y los colegios profesionales para poder ir dando pasos hacia la estabilización y recuperación tras esta pandemia, que nos ha dejado muchas secuelas y grandes aprendizajes. La principal: la necesidad de un estado de bienestar y una sanidad pública más fuerte”.

En Gipuzkoa trabajan 5.426 enfermeras/os, de los cuales el 92% son mujeres. Un 34% de las enfermeras/os tienen menos de 35 años, el 22% de 35 a 44, 21% tiene entre 45 y 54 años, mientras que las enfermeras de 55 a 64 años representan el 21% de colegiados.

El Día Internacional de la Enfermera se celebra el 12 de mayo en todo el mundo con ocasión del aniversario del nacimiento de Florence Nightingale, precursora de la enfermería moderna. Con motivo de esta conmemoración, el Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa (COEGI) ha organizado un evento que tendrá lugar mañana jueves a las 17:30 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento de San Sebastián en el que serán recibidas por el alcalde de la ciudad, Eneko Goia.

Durante el acto, el COEGI hará entrega de la insignia de plata a profesionales que han conmemorado 25 años de colegiación ininterrumpida. Asimismo, 83 enfermeras que han trabajado en Gipuzkoa y que se han jubilado entre marzo de 2019 y el 31 diciembre de 2021, recibirán la insignia de oro del Colegio y el reconocimiento de sus compañeras de profesión. El evento, de carácter lúdico y dirigido únicamente a profesionales con aforo limitado, se completará con actuaciones musicales.

El tema elegido en 2022 para el Día Internacional por el Consejo Internacional de Enfermería (CIE) es “Enfermería: Una voz para liderar. Invertir en enfermería y respetar los derechos para garantizar la salud global”.

