TravelgateX une en Mallorca a la industria mundial de viajes en Con-X 2022 Comunicae

miércoles, 11 de mayo de 2022, 13:38 h (CET) La empresa de tecnología TravelgateX prepara para el próximo martes 31 de mayo la segunda edición de CON-X 2022, una conferencia en B2B que convoca a algunas de las principales compañías de viajes de todo el mundo, que se unirán para participar en un intenso día de networking y ponencias sobre turismo e innovación El museo Es Baluard y el Castillo San Carlos de Mallorca, serán las localizaciones principales de la conferencia en la que participarán más de 250 líderes de 45 países. Después de dos años difíciles para el sector, se encontrarán para poner en común algunos temas que inquietan al sector de las empresas de viajes como: el futuro de los negocios, el metaverso, las conexiones, formas creativas de atravesar las crisis, big data, tendencias y predicciones, OTAS, mayoristas, hoteles y otros tipos de alojamientos, calidad, cantidad, personalización de los viajes, consolidación de la tecnología, perspectivas para el sector después de las crisis, aprendizajes automáticos, entre otros.

“Mientras la industria se recupera y se prepara para el «rebote del siglo», es hora de celebrar esa luz al final del túnel", comenta Iván Font Chief Strategy Officer de TravelgateX.

"Esta edición será especial para nosotros porque cumplimos 10 años realizando conexiones online, y a través de CON-X 2022 queremos ayudar con este debate internacional, a repensar las estrategias de las compañías turísticas para que el sector pueda crecer a través la tecnología”, añade Font.

Durante el evento, el público tendrá la oportunidad de conocer e interactuar con otros profesionales, asistir a las ponencias, y escuchar a intrépidas compañías que seguramente inspirarán. Los oradores de la conferencia de 2022 se basarán en tres pilares: ADAPT. PIVOT. GROW, y a través de ejemplos, experiencias, mostrarán lo que supone, adaptarse, pivotar y crecer como factores clave para alcanzar el éxito.

Historias de éxito que inspirarán a los asistentes de CON-X 2022

El equipo de TravelgateX ha elegido historias relacionadas con la tecnología y el turismo para ayudar a despertar la creatividad, la inspiración, así como proporcionar información útil y de calidad para los asistentes. Algunos de los ponentes y moderadores confirmados para esta edición:

Lee Hayhurst, Editor in chief, Travolution

Toni Nadal, Head of Rafa Nadal Academy

Kate Irwin, Commercial Director EMEA, Skift

Bill O’Connor, CEO & Founder, Agents Of Innovation

Christian Kremers, Executive Vice President Europe, AMResorts

Jonathan Bedford, Chief Sales Officer (CSO), SiteMinder

June Zhu, Deputy General Manager Americas, Trip.com

Mirja Sickel, Executive VP Traveller Centric Platform, Amadeus

Gaurav Bhatnagar, Cofounder, tbo.com

Wouter Geerts, Research Director, Skift

Alen French, CEO, Thomas Cook

Bas Lemmens, HotelPlanner President of EMEA

Maialen Carbajo San Millán, Head of Industry Travel at Google

Alen French, CEO Thomas Cook

Mario Gavira, VP of Growth, Kiwi.com

Susanna Sciacovelli, Chief Comm Office, Viajes El Corte Inglés

Fritz Oberhummer, Chief Product Officer, Supplier Solutions, HRS

Gaurav Bhatnagar, Co-founder, TBO.com El programa

TravelgateX ha preparado una intensa agenda de tres días para recibir a los asistentes internacionales y speakers en Mallorca. Todo comenzará el lunes 30 de mayo con un pre evento de bienvenida en el hotel Meliá Victoria de Palma, patrocinado por Jacobs Media Group. Mientras que el día posterior, el museo Es Baluard y el Castillo San Carlos acogerán la conferencia y el networking. Por último, el 01 de junio, más de 450 invitados participarán de un networking distendido en Nikki Beach de Calviá para celebrar los 10 años de la compañía.

Vídeos

Con-X 2019



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La cadena Embargosalobestia confía en Tookane para optimizar la gestión de su reparto Abiertas las inscripciones para la 2ª edición del máster en Tecnologías de Hidrógeno El subastero Jordi Cuxart habla del arte urbano en Palafrugell Unidos por la seguridad en la comunidad ciclista: Sete Gibernau, embajador de ALL IN BIKING TravelgateX une en Mallorca a la industria mundial de viajes en Con-X 2022