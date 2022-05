¿Por qué contratar a EcoCleans para la limpieza de la oficina o empresa? Emprendedores de Hoy

martes, 10 de mayo de 2022, 16:15 h (CET)

Mantener un lugar limpio y ordenado no es una tarea fácil por la falta de tiempo que generan las actividades laborales y académicas que se realizan cada día, pero se convierte en un deber para muchas personas que desean tener espacios agradables y armónicos en sus casas o lugares de trabajo.

EcoCleans es una empresa de aseo en Cataluña que brinda el servicio de limpieza de oficinas y hogares por horas y que dispone de otros servicios especializados, como la limpieza a domicilio de alfombras, sofás y colchones y desinfección del ambiente con ozono, con productos enfocados en la responsabilidad ambiental.

Servicio de limpieza de calidad en empresas y hogares EcoCleans dispone de un equipo de profesionales de la limpieza que se encargan de limpiar con dedicación cada espacio que forma parte del hogar o del lugar de trabajo. Asimismo, los productos químicos que utiliza EcoCleans para la limpieza son de alta calidad y no causan reacciones alérgicas u otras patologías en los habitantes de la casa o en los empleados de las oficinas. De la misma manera, el grupo de personas que trabaja con EcoCleans es muy puntual y respetuoso con las personas o empresas que contratan sus servicios.

A través de la página web de EcoCleans o por teléfono, los clientes que quieran podrán solicitar el servicio de limpieza que requieran de manera rápida y a precios competitivos. Además de prestar sus servicios en la localidad de Barcelona, EcoCleans también cuenta con personal de limpieza en Sabadell y Madrid, ciudad donde el servicio de limpieza de tapicería es muy solicitado por los usuarios.

La limpieza de las oficinas y residencias es muy relevante Higienizar los espacios de los lugares de trabajo y de las casas impide la proliferación de bacterias y virus que pueden afectar de forma significativa la salud humana y hace de los diferentes ambientes lugares más agradables para desempeñar diversas actividades, ya sean laborales o de relax. De igual manera, los servicios de aseo que prestan empresas como EcoCleans son muy útiles en el sector hostelero e industrial y en establecimientos educativos, puesto que en estos lugares la higiene es esencial para que se puedan desarrollar con normalidad las diversas actividades empresariales y comerciales.

En ese sentido, realizar un buen trabajo de limpieza en hogares y oficinas conlleva tiempo y nada mejor que acudir a los servicios profesionales de agencias como EcoCleans, para obtener un servicio integral y rápido de limpieza en Barcelona y en Madrid.



