SUNRA figura como una de las marcas líderes en movilidad eléctrica y arrasa en la celebración de Vive la Moto Emprendedores de Hoy

martes, 10 de mayo de 2022, 16:44 h (CET)

La electromovilidad se ha convertido en una gran aliada para mitigar el daño al medioambiente y disminuir los efectos del cambio climático.

La moto eléctrica es, hoy en día, una excelente alternativa para trasladarse a cualquier lugar de forma rápida y práctica.

Una de las marcas líderes del mercado es SUNRA. Varios de sus modelos fueron el centro de todas las miradas el pasado 3 de abril durante la celebración de Vive la Moto, la exposición de movilidad eléctrica que reunió a más de 40.000 visitantes, a unos 120 expositores y a cientos de empresas en IFEMA Madrid.

Múltiples modelos de motos eléctricas de SUNRA Los tecnológicos productos de movilidad eléctrica de la marca SUNRA llamaron la atención de muchos espectadores de Vive la Moto. La razón es que todos ellos cuentan con características excepcionales que causaron satisfacción.

Los modelos de motocicletas SUNRA que estuvieron en exposición fueron el SUNRA Miku Super, SUNRA Anger, SUNRA RS y SUNRA RS Delivery, además de los ciclomotores SUNRA Miku Max, SUNRA Ronic, SUNRA Hawk y SUNRA Cargoo. No obstante, los productos más solicitados y probados fueron el SUNRA Miku Max 46e, Miku Super 125e y Miku RS 125e.

La Miku Super Amarilla de diseño deportivo dejó atónitos a los espectadores. Las cualidades de este modelo son varias, entre las más destacadas se encuentran sus faros de luces led y el motor eléctrico de 3.000 W con doble batería de litio 40 Ah, con la que alcanza una autonomía de 130 km.

Por su parte, la marca Zitmuv también fue una de las protagonistas del evento y expuso sus motocicletas Zitmuv Z-Odín, Zitmuv Black RaZer y Zitmuv GZ RaZing. Este último no dejó a nadie indiferente por sus líneas deportivas y su motor eléctrico Brushless de 5.000 W.

SUNRA se posiciona con sus productos de movilidad eléctrica SUNRA figura como una de las marcas líderes en movilidad eléctrica. De hecho, fue número uno en ventas de motos eléctricas en España en 2021, para empresas y particulares. Hasta la fecha, son muchos los que consideran que la marca cuenta con algunas de las mejores motos eléctricas en 2022.

¿Cuáles son las principales ventajas de la movilidad eléctrica? Son muchas las ventajas de la movilidad eléctrica, una de las principales es que contribuye a disminuir el impacto medioambiental, ya que este tipo de medios de transporte están libres de emisiones, por lo que no causan contaminación. Los vehículos eléctricos tienen una gran potencia y velocidad. Sumado a eso, el mantenimiento es rápido y sencillo. Por esas y más razones, cada día aumenta la cifra de individuos que se suman a esta tendencia en auge.



