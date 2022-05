Trebede, una herramienta sencilla y ágil idónea para equipos comerciales Emprendedores de Hoy

miércoles, 11 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

Trebede ha lanzado al mercado un renovado programa de gestión que ofrece una plataforma intuitiva y moderna, especialmente diseñada para los equipos comerciales de las empresas. Según la compañía, facilita el seguimiento a los miembros del equipo comercial a través de un modelo que pone el foco en las ventas.

La firma expone que con este nuevo lanzamiento están apostando por una herramienta CRM (Costumer Relationship Management) sencilla y ágil para incorporar y usar. Sin mayores complicaciones, este producto permite a las compañías gestionar sus datos para organizar las tareas y que los coordinadores se enfoquen en los clientes.

Un CRM con funciones diseñadas para mejorar la gestión La nueva plataforma CRM de Trebede proporciona a los usuarios una solución que organiza toda la información de clientes para tenerla siempre a mano desde cualquier lugar. Esto facilita en gran medida la toma de decisiones y las estrategias de comunicación por inbound marketing para consolidar relaciones con la audiencia e impulsar las ventas.

Una de las virtudes destacadas de la renovada plataforma de gestión comercial de Trebede es que organiza cronológicamente las tareas mediante una agenda clara. A través de ese calendario se pueden consultar desde un mismo lugar todas las gestiones y esfuerzos comerciales, para diseñar así una planificación enfocada en resultados.

Con este CRM se puede almacenar toda la información a través de una línea de tiempo y con ello desarrollar análisis en un contexto histórico. De este modo, se logra modificar estrategias que no estén dando los resultados esperados e incorporar tareas para alcanzar los objetivos que se hayan trazado.

Funcional desde cualquier dispositivo de escritorio o móvil La compañía que ha desarrollado este software ha explicado que “el diseño se ha basado en ofrecer una solución sencilla y ágil para cualquier equipo comercial”. En medio del objetivo de facilitar su uso por parte de los coordinadores, se ha elaborado una plataforma que se adapta a cualquier dispositivo.

De esta manera, se puede supervisar el comportamiento de la estrategia de ventas y las tareas no solo desde la oficina, sino desde cualquier parte, incluso se puede interactuar con este programa desde un dispositivo móvil. La información de los clientes y la fuerza comercial se recibe en tiempo real, sin la necesidad de esperar reportes periódicos.

La adquisición de este producto renovado incluye el servicio de asistencia de Trebede para todos sus clientes. La firma asegura que el uso adecuado de este recurso informático permite a los vendedores mejorar sus aptitudes y a los directores afinar sus habilidades. Todo ello con una herramienta ágil y sencilla para introducir y gestionar.



