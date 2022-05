El servicio de diseño de oficinas modernas que brinda Office Deco Emprendedores de Hoy

miércoles, 11 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

Con el paso del tiempo, las tendencias en decoración y diseño de oficinas han ido cambiando, para así adaptarse a las necesidades de las personas.

En este contexto, elementos como el mobiliario se convierten en factores principales a la hora de hacer que un espacio de trabajo ofrezca las comodidades y, al mismo tiempo, la funcionalidad que se requiere.

Es probable que todavía muchas personas no tengan claro cómo organizar y diseñar su oficina de la manera adecuada y es por eso que Office Deco ha preparado un servicio de diseño de oficinas modernas.

Productos de calidad de gran funcionalidad y comodidad La firma Office Deco resalta por ofrecer un amplio catálogo de mobiliario de oficina de diferentes tipos y estilos. La empresa siempre se ha caracterizado por ofrecer calidad en sus productos, enfocados principalmente a que los espacios de trabajo cuenten con la comodidad, ergonomía y funcionalidad necesaria para que el trabajador pueda realizar sus labores de la mejor manera posible.

Además, la empresa también ofrece un servicio llamado Deco-ArQ, un espacio en el que pone a la disposición de particulares, arquitectos y profesionales del diseño productos de algunas de las más importantes firmas europeas en el sector de la decoración y diseño de oficinas modernas. El objetivo principal de este servicio se centra en ofrecer ayuda para que los proyectos cumplan con altos estándares tanto de diseño como de innovación.

El funcionamiento de Deco-ArQ Lo que los clientes deben hacer para acceder a este servicio es básicamente contactar directamente con Office Deco a través de su número de teléfono o su correo electrónico, ambos canales disponibles en su sitio web. Una vez se establezca el contacto, el cliente podrá contarles las necesidades específicas que tiene para su proyecto de diseño de oficina.

Incluso, podrá indicar puntualmente cuáles son las marcas y el material que le interesan para que así la empresa pueda elaborarle un presupuesto personalizado y sin compromiso. Tal y como se mencionó anteriormente, la compañía trabaja de la mano de las más importantes firmas de diseño de oficinas, tales como Mobboli, Bisley, Carpyen, Capdell, Forma 5, Newform y Ofifran, entre otras.

No hay nada mejor que trabajar en una oficina que ofrezca las comodidades y la ergonomía necesaria. Por eso, cuando se trata de diseñar una oficina de tal manera que cumpla con todas estas características, lo ideal es contar con el respaldo de profesionales y los productos adecuados y es allí donde Office Deco se presenta como una de las mejores alternativas para lograr este objetivo.



