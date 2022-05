Trebede, un software de CRM para la empresa que permite un mejor control de la información de los clientes Emprendedores de Hoy

martes, 10 de mayo de 2022, 16:23 h (CET)

Cada vez son más las compañías que en su proceso de transformación digital apuestan por la implantación de un software de gestión de clientes para aumentar sus resultados. Los sistemas de CRM (Customer Relationship Management) son herramientas útiles para tener un mayor control de la información de los clientes. Asimismo, se han convertido en una estrategia imprescindible para gestionar las relaciones e interacciones de estos con la compañía.

En este contexto, la firma Trebede se ha ocupado de crear un programa para la gestión de clientes basado en dos objetivos principales. El primero, aportar una solución sencilla, ágil y eficiente. Y el segundo, crear una buena relación de comunicación con los consumidores, lo cual se ve reflejado en su servicio directo al cliente.

¿Por qué implementar un software de CRM en una empresa? El empleo de tecnología CRM ha impulsado el sector de las ventas de manera exponencial, contribuyendo a la optimización de los procesos de las organizaciones comerciales que hacen uso de ella. Los sistemas CRM proporcionan herramientas para centralizar los datos de los clientes. De este modo, ofrecen una visión global de cada uno con el fin de ofrecerles un servicio personalizado.

Estos sistemas están diseñados para hacer los procesos de gestión más eficientes y reducir los ciclos de ventas. Además, se ha comprobado que ayudan a aumentar la rentabilidad y facilitan el acceso y el análisis de la información de los clientes. Todo ello con la finalidad de lograr una mayor captación de consumidores e incrementar los resultados de la empresa.

A medida que los sistemas de CRM han ido evolucionando, no solo se usan para potenciar la captación de clientes y establecer relaciones más eficaces. También se han enfocado en optimizar la experiencia del cliente durante todo el customer journey. Gracias a esto, es posible mantenerlos fieles a la empresa.

Trebede permite un mayor control de la información de los clientes Trebede es un programa simple e intuitivo que facilita tener un mayor control de la información de los clientes. Este permite registrar datos de los mismos, incluyendo números de teléfono, correo electrónico, sitio web, actividad comercial, dirección, etc.

Este software de gestión cuenta con un calendario donde es posible visualizar las actividades realizadas con anterioridad. En este también es posible anotar nuevas citas, permitiendo al usuario tener una mejor organización de su tiempo. Además, se puede acceder a esta información en todo momento y desde cualquier lugar.

Trebede es un programa de CRM fácil y completo con múltiples funcionalidades que permiten a los usuarios tener una agenda organizada, con todos los datos del cliente. Es útil para forjar buenas relaciones con los clientes y mejorar el rendimiento del equipo comercial.



