Academia Play, la App para estudiar más de 3.000 años de la historia de España en solo 10 horas

La App recoge los 47 temas de Historia de España que forman parte del material de EvAU. Cada unidad está contada en formato vídeo y audio y, además, se proporcionan los apuntes con la información necesaria para conocer cada acontecimiento Javier Rubio Donzé, fundador de Academia Play, sobre el Real Decreto de Educación: "Es imprescindible que los alumnos conozcan la historia desde sus orígenes, para poder seguir un orden cronológico y saber los hechos que han contribuido a la construcción de nuestro país" Academia Play, la plataforma española que basa el aprendizaje en la retención visual y auditiva, ya alcanza los 330 vídeos y 2,8 millones de suscriptores en YouTube. Ahora incluye en su App todo el temario de Historia de España, desde el paleolítico hasta la actualidad. El material se divide en 12 bloques y un total de 47 unidades didácticas, que coinciden con los epígrafes que forman parte del temario de acceso para la universidad.

Cada tema se compone por un vídeo explicativo en formato storytelling de entre tres -para los conocidos como "temas cortos"- y 15 minutos de duración -para los "temas largos"-, un podcast de unos 12 minutos y los apuntes correspondientes. De esta forma, Academia Play recoge la Historia de España de forma clara y organizada en poco más de cuatro horas de vídeo y seis horas de audio.

Además, en esta aplicación, disponible en App Store de Apple y en Play Store de Android, se han incluido recursos para los amantes de la Historia y para aquellos que quieran completar su formación. En este apartado podrán encontrar más vídeos en el formato característico de la plataforma sobre personajes clave en la historia de España, determinados conflictos o claves para entender la simbología española.

Por otro lado, y como novedad para este curso, también han incorporado técnicas y consejos de estudio para facilitar el trabajo a los estudiantes preuniversitarios que se presentarán el próximo mes de junio a las Pruebas de Acceso a la Universidad.

Para Javier Rubio Donzé, uno de los cofundadores de Academia Play, “esta App y su actualización no solo será útil para aquellos alumnos que van a presentarse a EvAU, sino que está enfocada a cualquier persona aficionada a la historia, encontrándose gran cantidad de material inédito para conocer los acontecimientos que han marcado la historia de España. Además, el método de la plataforma fomenta una alta retención de lo aprendido gracias al formato del storytelling”.

Tras la aprobación del Real Decreto, que cambiará el sistema educativo en algunas Comunidades Autónomas, esta aplicación seguirá siendo muy útil para aquellas que no lo hagan como Madrid o Murcia. Además, también servirá para conocer la historia de forma ordenada y fomentando la retención memorística ya que “es una locura que la historia no se conciba de forma cronológica, sino que se agrupe en bloques temáticos”. Javier Rubio Donzé indica que esto ocasiona que “los jóvenes no den importancia a los hechos, los datos o las fechas, además de ver la historia de forma desconectada”. De hecho, este nuevo decreto propone empezar a estudiar la historia desde la Constitución de 1812 y no desde la Prehistoria. Según asegura el cofundador de Academia Play, “este inicio no es casual, ya que lo que pretenden es contar la historia desde el nacimiento de la nación política, pero la identidad nacional es anterior. Es muy grave borrar episodios fundamentales en la construcción de la nación española, como el reino visigodo, la Reconquista, los Reyes Católicos, el descubrimiento de América o la formación del Imperio”.

Todo el contenido de la App está elaborado siguiendo un minucioso plan de documentación y contando con expertos en la materia. En este sentido, Fernando Díaz Villanueva, historiador y periodista, es el encargado de narrar los podcasts de cada unidad. En cuanto a los vídeos, los ilustradores de Academia Play se encargan de dar vida a la Historia a través del original formato de Storytelling que caracteriza a la plataforma, siguiendo un guión previamente elaborado por Alicia Bravo, divulgadora histórica. La narración de estos videos es realizada por el mismo Javier Rubio y por el periodista y youtuber Fabián C. Barrios.

Para completar esta información con un vídeo informativo, visitar este link: Historia de España, desde la prehistoria hasta nuestros días (SELECTIVIDAD) - YouTube

Sobre Academia Play

Academia Play es la plataforma española líder en aprendizaje multimedia. Nació en 2016 con el objetivo de acercar la cultura a todos los públicos a través de breves vídeos de carácter didáctico.

En su plataforma, Academia Play ofrece vídeos divulgativos en los que exponen hechos históricos, curiosidades, temas de actualidad, cine, arte, deporte, música o ciencia. El principal objetivo de la compañía es acercar contenidos muy dispares, a toda la comunidad hispanohablante, plasmando la esencia de una idea a través de herramientas visuales enriquecidas con textos, esquemas y dibujos.

Academia Play cuenta ya con una amplia comunidad virtual, como lo muestran los más de 2,8 millones de suscriptores en Youtube y más 2 millones de seguidores de Facebook. Además, la compañía ha publicado tres libros de divulgación histórica que han sido éxitos editoriales.