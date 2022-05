El mundo está cambiando y Billionaire Kings Club permite ser parte de él Emprendedores de Hoy

martes, 10 de mayo de 2022, 16:00 h (CET)

Algo que la mayoría de los emprendedores tiene en común es que, en alguna etapa de su proyecto, sienten que no tienen en quién apoyarse para hacer crecer su empresa y rentabilizarla en el mercado. Debido a esto, buscar la asesoría de un equipo experto en negocios puede marcar la diferencia para alcanzar el éxito en el mundo del business.

Al respecto, los emprendedores pueden encontrar en Billionaire Kings Club una gran opción. Se trata de una red de negocios que brinda a sus miembros apoyo financiero y asesoramiento en áreas como economía, publicidad o estilo de vida, entre otras, para ayudarlos a mejorar la rentabilidad en sus empresas y alcanzar la libertad financiera.

Billionaire Kings Club, una comunidad para emprendedores Billionaire Kings Club nace bajo el propósito de un grupo de inversores y administradores de empresas jóvenes y valientes de crear una red financiera excepcional y diferente, capaz de ayudar a la comunidad emprendedora a generar mayores cifras en sus ingresos y cambiar su estilo de vida 360 grados.

Cabe destacar que la filosofía del club es muy clara asegurando que el objetivo del proyecto no es ganar dinero para sus fundadores, sino generar dinero para una gran comunidad. De este modo, la intención de la red es aportar valor a sus socios, ofreciéndoles todo lo que necesitan para alcanzar el éxito en sus proyectos.

Para esto, el club dispone de un equipo de profesionales con amplia experiencia en diversas áreas de negocios, que se dedican a brindar asesoramiento y apoyo en áreas integrales de negocio.

Dentro de sus servicios también destaca el acompañamiento que ofrecen a los emprendedores en cuanto a la generación de alianzas y convenios. Asimismo, ofrecen planes de financiamiento a través del cual potencian el crecimiento de las empresas que apadrinan.

Proyecto en crecimiento Billionaire Kings Club es un proyecto joven, pero con un futuro prometedor que, en poco tiempo, ha logrado crecer exponencialmente en España y en diversos países europeos. Su disruptiva propuesta de valor no solo está beneficiando a emprendedores que buscan nuevas oportunidades de crecimiento, sino también una plataforma atractiva para los apasionados por las finanzas digitales.

El club BKC ha desarrollado importantes proyectos de tecnología financiera, comprando terrenos en el metaverso, facilitando la compra y venta de NFT y desarrollando una comunidad de tokenpara que sus miembros puedan invertir en el mercado de las criptomonedas.

En beneficio de sus afiliados, la empresa promete construir el primer BKC, desarrollar una red social de la comunidad y crear una tarjeta de crédito y débito para su uso dentro de la plataforma para el 2023. Otro de los proyectos destacados es la creación de un BKC DAO (Organización Autónoma Descentralizada) con el cual podrán aumentar la red financiera de la empresa, dándole la oportunidad a su comunidad de tener un papel importante dentro del proceso ejecutivo y toma de decisiones.

En definitiva, Billionaire Kings Club apuesta por la tecnología y por ofrecer a las empresas y autónomos los recursos necesarios para cambiar su vida.



