Profesionales de la cultura y el deporte apoyan la encefalomielitis miálgica y la sensibilidad química múltiple Comunicae

miércoles, 11 de mayo de 2022, 08:17 h (CET) El 12 de mayo se celebra el día mundial del Síndrome de Fatiga Crónica/ Encefalomielitis Miálgica y el de la Sensibilidad Química Múltiple. Por este motivo, la RED de asociaciones SFC-SQM, ha pedido apoyo a profesionales de la televisión, radio, cine, teatro, música, deporte, periodismo, humor, magia, etc. que en esa fecha colgarán un video en sus redes sociales apoyando a los pacientes que sufren estas complejas y graves enfermedades, a los médicos que los tratan, a los investigadores y a sus cuidadores La RED de asociaciones SFC-SQM, que representa a pacientes de Castilla La Mancha, Euskadi, Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana, ha querido dar hoy visibilidad a estas enfermedades, poniendo énfasis en agradecer a las personas y profesionales que les ayudan a superar tantas dificultades en el día a día, teniendo la esperanza puesta en la investigación.

Son cientos los pequeños detalles que cada día permiten a estas personas salir adelante, María agradece las cenas que siempre prepara su marido, Isabel que su farmacéutico le atienda en la puerta dada su sensibilidad química múltiple, Pepa el interés de su médico especialista aunque no tenga una cura para ella, Carlos las gestiones que realiza por él un voluntario de la asociación, Sonia que su dentista la reciba la primera para que no queden restos de desinfectante en el aire, Beatriz a los pocos investigadores que siguen profundizando en estas enfermedades tan desconocidas aún.

Hoy agradecen además a los cantantes, periodistas, actores y deportistas que participan en esta campaña la visibilidad que todos ellos aportan a estas duras enfermedades en su Dia Mundial.

La Encefalomielitis Miálgica /Síndrome de Fatiga Crónica se caracteriza por una intolerancia al esfuerzo, físico y cognitivo, incluso con actividades de bajo impacto. La Sensibilidad Química Múltiple supone una intolerancia a los tóxicos ambientales en muy bajas dosis. Se trata de dos enfermedades crónicas, multisistémicas y adquiridas, que se dan en todas las edades, y que presentan multitud de síntomas, afectando al paciente hasta el punto de generar un aislamiento social, familiar y laboral. En los casos severos, incapacitan para realizar incluso las actividades más elementales de la vida diaria.

Participan en la campaña, por orden alfabético: Ainhoa Arbizu, Albert Llovera, Álex Clavero, Álex Txikón, Alex Saudinós, Alicia Fernández, Antonio Hidalgo, Antonio Zabalburu, Carlos Latre, Celia Muñoz, Chimo Bayo, Daniel Ortiz, David Otero, Diego Méntrida, Dimensión Vocal, Eduardo Gutiérrez, Elvira Mínguez, Emilio Linder, Flora López, Jandro, Javi Martín, Jesús Manzano, Jorge Blass, José Araque, Leo Harlem, Los Secretos, Mago More, Maribel Verdú, Millán Salcedo, Nacha Pop, Natalia Fisac, Olga Margallo, Rozalen, Sara Escudero, Sebastián Álvaro Lomba, Sergio Pazos, Telmo Irureta, Telón Corto, Toni Nadal y Xuso Jones

Todos estos videos podrán verse también en las redes sociales de la Red de Asociaciones SFC-SQM y de cada una de las entidades que la conforman.

Páginas web

https://sfcsqmeuskadi-aesec.org

https://www.sfcvalencia.org

https://www.sfcsqm.com

https://sfc-sqm-murcia.ueniweb.com

https://www.sfcsqmclm.es/

Facebook

https://www.facebook.com/redsfcsqm/

https://www.facebook.com/sfcsqmmadrid

https://www.facebook.com/sfcsqmvalencia

https://www.facebook.com/sfcsqm.murcia.1

https://www.facebook.com/sfcsqmclm

Instagram

@redsfcsqm

@sfc_sqm_castillalamancha

@sfcsqmvalencia

@sqmmurcia

Twitter

@sfcmadrid

@SFC_Valencia

@sfcsqmclm

@MurciaSqm

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.