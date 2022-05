EALDE obtiene el Sello de Calidad y Excelencia Educativa European Excellence Education Comunicae

miércoles, 11 de mayo de 2022, 08:33 h (CET) El reconocimiento avala la orientación de la escuela hacia la excelencia académica, la atención personalizada y la reputación educativa. En los dos últimos años, EALDE ha duplicado su oferta formativa e incrementado su alumnado en un 70% EALDE Business School ha recibido el Sello de Calidad y Excelencia Educativa European Excellence Education. Se trata de una certificación que avala a aquellos centros que cumplen los criterios de excelencia académica, atención personalizada a los alumnos y reputación educativa.

La consecución de este sello, también conocido como Triple E (European Excellence Education), refleja el crecimiento de la escuela de negocios líder en el ámbito de la gestión de riesgos, que en los dos últimos años ha duplicado su oferta formativa y ha incrementado su alumnado en un 70%.

“La obtención de este tipo de reconocimientos es la consecuencia de un trabajo bien hecho, en el que siempre buscamos que el esfuerzo que realizan nuestros alumnos invirtiendo su tiempo y su dinero en nuestra escuela merezca la pena”, indica Enrique Farrás, director de EALDE Business School.

En un contexto cambiante e incierto como el actual, añade, “mantener unos conocimientos actualizados es fundamental, independientemente de nuestra edad, para no perder la ambición y siempre poder dar lo mejor de nosotros mismos”.

Fuerte apuesta por el eLearning y la tecnología

El sello Triple E es otorgado por el portal de información económica y educativa Financial Magazine. Para su concesión se realiza un estudio exhaustivo en el que se valoran aspectos como la gestión de la institución, la actualización y modernización de los materiales de estudio, la oferta formativa o la calidad del profesorado.

En este sentido, EALDE Business School lleva más de 10 años siendo un referente en el ámbito de la formación de posgrado 100% online y llevando la apuesta por lo tecnológico hasta sus propias aulas virtuales. Por ello, la escuela cuenta con programas de máster en Transformación Digital, Industria 4.0, Insurtech o Legaltech, entre otros.

Además, mantiene un fuerte compromiso por el crecimiento social y económico, apoyando la divulgación de conocimiento open source a través de eventos online, webinars y whitepapers de acceso gratuito.

El objetivo principal de EALDE es seguir ofreciendo calidad y confianza a todas aquellas personas que busquen nuevos retos formativos. Por eso, la escuela continúa trabajando para adaptarse a las necesidades de cada alumno, así como a los requerimientos del mercado laboral.

Acerca de EALDE Business School

La Escuela de Administración, Liderazgo, Dirección y Emprendimiento (EALDE) es una escuela de negocios online española con más de 10 años de trayectoria académica. Cuenta con másteres dirigidos a directivos, profesionales y emprendedores en ámbitos como la Gestión de Riesgos, Dirección de Proyectos, Compliance, Ciberseguridad y Seguros. Todos los contenidos de los másteres son impartidos por profesores expertos en su materia y en activo en empresas de prestigio del sector empresarial español.

