La importancia de adquirir ventanas de calidad para el hogar

miércoles, 11 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

Hoy en día, todos los elementos de la construcción deben contribuir a la eficiencia energética, proveer de aislamiento térmico y proteger contra la contaminación acústica. Se trata de una tendencia que parece irreversible, en consecuencia de la creciente necesidad de ahorrar electricidad, pero a la misma vez de crear ambientes climatizados y bien iluminados.

Conscientes de esta realidad del mercado, las empresas proveedoras de productos para esta industria han adaptado sus modelos de componentes con una tecnología de aislamiento térmico. Un ejemplo de ello es Ventanas Cora, una firma española que está enfocando toda su producción de soluciones basándose en este requerimiento fundamental de la arquitectura.

Acerca del aislamiento térmico Los técnicos de Ventanas Cora explican que el aislamiento térmico es la capacidad que tienen algunos materiales de detener el paso de la temperatura externa. Algunos elementos tienen una mejor capacidad que otros para lograr ese objetivo y eso se expresa como la medida de resistencia térmica o capacidad de aislar.

Los expertos aseguran que el aislamiento térmico en un edificio residencial o de oficinas va a ser determinante en la eficiencia energética. No importa cómo de eficientes sean los equipos de climatización en el consumo eléctrico, como calefactores o acondicionadores de aire. La resistencia térmica de la construcción es lo que va a definir ese parámetro.

Esto se debe a que los edificios con ventanas o puertas convencionales presentan un alto índice de pérdidas térmicas, ya que no se encuentran bien aislados. Por esta razón, es necesario el uso de materiales que se opongan al flujo de calor o frío desde el exterior. Al incorporar estos elementos, se obtienen beneficios funcionales para la obra y esta se revaloriza significativamente.

Los modelos con aislamiento térmico disponibles en la empresa Ventanas Cora Ventanas Cora ha propuesto toda una gama de referencias que, según ellos, responden a las necesidades más destacadas de la construcción moderna.

Uno de esos modelos es la Cora 100, la cual provee un aislamiento íntegro. La promesa del fabricante es que al instalarla, la residencia no experimentará pérdida energética y obtendrá una protección anti ruido nivel 5.

La empresa española dispone también de la referencia 85 A++, la cual cumple con todos los criterios de evaluación térmica y es ideal para los edificios. Cora 80+, por su parte, es una solución que, según esta firma, reúne todo el aislamiento térmico y acústico en un grosor de 80 milímetros. Ambas son alternativas que destacan por sus precios competitivos.

Uno de los retos más grandes que tiene la tecnología de aislamiento térmico es el coste. En este sentido, Ventanas Cora afirma que tiene opciones con los precios más competitivos del mercado, las cuales son ideales para proyectos con un presupuesto reducido. Son alternativas cada vez más demandadas en edificaciones residenciales, públicas e industriales.



