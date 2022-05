El alquiler de muebles está cada vez más de moda entre los jóvenes que se independizan Emprendedores de Hoy

miércoles, 11 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

El alquiler de muebles es una tendencia que está ganando terreno, sobre todo entre los jóvenes profesionales que se están independizando de sus progenitores. Esta preferencia va en línea con otras costumbres recientes como alquilar vehículos, bicicletas, patinetes eléctricos o un par de esquís.

Hoy, el alquiler de muebles es una herramienta habitual para el home staging, pisos piloto, rodajes de películas o la realización de eventos especiales. Home Essentials, empresa que cuenta con una sala de exhibición y un almacén en San Sebastián de los Reyes, afirma que eso solo es el comienzo. En la medida en que la sociedad siga apostando por la reutilización y la economía circular, el alquiler de muebles será una opción más popular.

Empresas como Home Essentials, especializadas en el alquiler de mobiliario, electrodomésticos y utensilios para viviendas, están observando esta evolución tan notable del mercado. Las nuevas generaciones están optando por el alquiler de muebles más que sus antecesores porque no quieren complicarse con la compra o su instalación.

Una generación más nómada Los jóvenes que se independizan de sus casas paternas generalmente consideran su primera vivienda como una solución temporal y se identifican como personas que están en pleno proceso evolutivo a nivel personal y profesional. Esta es una condición que les puede llevar a vivir en lugares distintos, bien sea en otro barrio, otra ciudad o incluso otro país.

Por esta razón, consideran que el alquiler de muebles es la opción que mejor se adapta a su realidad. Los jóvenes no quieren adquirir cosas materiales de las que tendrán que prescindir en el caso de que se presente una mudanza. Por otro lado, tampoco son muy dados a realizar las tareas vinculadas a la decoración; si pueden pagarlo, prefieren delegar esta responsabilidad.

El alquiler de muebles es un modelo de negocio que nació en los Estados Unidos desde mediados del siglo pasado y de allí se ha extendido a Europa. En este continente, ha sido un servicio pensado para estudiantes, expatriados o empleados ejecutivos asignados por sus compañías a nuevas ciudades. Son perfiles de clientes que no tienen el tiempo ni las ganas para ocuparse de los muebles.

Servicios vinculados al alquiler de muebles Las empresas que se dedican al alquiler de muebles han visto cómo el mercado se ha venido diversificando con el tiempo. Este crecimiento transversal les ha permitido flexibilizar el portafolio de servicios. En el caso de Home Essentials, cuentan con packs ‘Llave en mano’ en los que se ocupan absolutamente de todo. El cliente solo tendrá que preocuparse de la ropa que llevará a su nueva casa.

No obstante, si lo que se necesita es solo una cama o un juego de sillas para la sala, también existe esa opción. En ninguno de los casos se condiciona el tiempo del alquiler ni la cantidad de muebles, ya que no hay topes. Esa flexibilidad, a su vez, ha permitido ampliar con el tiempo el público objetivo.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.