¿Cómo establecer una marca personal para generar dinero de forma continúa?, por CEO Sphere

miércoles, 11 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

Actualmente, el personal branding es considerado una de las estrategias más efectivas de las que puede hacer uso una persona en su negocio, enfocado en diferenciarse de la competencia y convertirse en un referente en el sector donde se desempeña. Sin embargo, establecer una marca personal y generar dinero continuamente con ella no es un proceso sencillo, se requiere de conocimiento, prácticas y técnicas apropiadas que permitan alcanzar un resultado de éxito.

Al respecto, CEO Sphere es una compañía especializada en branding, ventas y marketing, cuya finalidad se ha centrado en asistir y orientar a las personas en el proceso de construir una marca personal de la forma correcta y contribuir a que las personas puedan alcanzar la libertad financiera con ello.

¿Cómo generar dinero con una marca personal? De acuerdo a especialistas, una marca personal bien construida tiene la oportunidad de escalar de forma inmediata, llevando a sus creadores a incrementar sus ingresos notablemente. La marca personal es sinónimo de reputación, se trata propiamente de una identidad basada en aptitudes, proyectos y conocimientos. Este elemento permite a las personas transmitir aspectos característicos y mostrarse como expertos en una determinada área, lo que a su vez, genera autoridad en el sector al que pertenece un negocio, dando también mayor visibilidad a este.

No obstante, este proceso no se da por arte de magia, los creadores de CEO Sphere, Alek Angelov y Robbie Murray, aseguran que se trata de una combinación de diferentes elementos como el esfuerzo, habilidades, paciencia e incluso pasión.

Para estos expertos, llevar una marca personal de cero al éxito requiere principalmente tomarse en serio este elemento y adquirir conciencia del impacto que este puede causar en la vida tanto del propietario de la marca como de las personas que se interesen en ella.

Bajo esta perspectiva, los profesionales de CEO Sphere se han centrado en proporcionar herramientas claves para ayudar a las personas a construir su marca personal en 30 días, mediante trucos, estrategias y métodos que les han funcionado a más de los 1.000 emprendedores que ya han potenciado su negocio con la ayuda de esta institución educativa.

Hacer crecer una empresa de la mano de una compañía experta de talla internacional Los expertos de esta compañía, Alek Angelov y Robbie Murray, se han enfocado en contribuir de diferentes maneras al crecimiento empresarial de quienes desean emprender su propia empresa. Para ello, disponen de diferentes programas formativos, así como también guías digitales cuyo contenido teórico-práctico ha ayudado a cientos de personas a iniciar la construcción de su marca personal.

Asimismo, esta organización dispone de un alto reconocimiento internacional como una de las instituciones educativas especializada en marketing, branding y ventas más destacadas, cuyo nivel de facturación alcanzó las 6 cifras en tan solo un mes.

En un contexto empresarial cada vez más competitivo, los emprendedores deben encontrar formas de acercarse a sus usuarios de formas menos invasivas y más atrayentes. La cercanía que ofrece la creación de una marca personal se consolida como una de las mejores estrategias para aumentar el alcance de un negocio y la fidelización de sus clientes, y hacerlo de la mano de expertos como CEO Sphere permite sacarle el máximo partido.



