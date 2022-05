Tappers Lifestyle ofrece algunas de las mejores opciones sin gluten Emprendedores de Hoy

Las personas que sufren sensibilidad al gluten (sensibilidad al gluten/trigo no celíaca) o celiaquía necesitan consumir alimentos elaborados en una línea de producción independiente que asegure la ausencia de contaminación cruzada. Esto es lo que garantiza la marca Tappers Lifestyle, que ofrece comida sin gluten a domicilio.

Las entregas de la empresa se realizan en un lapso de entre 24 y 48 horas después de la orden, en la que es posible planificar los menús de toda la semana. La duración de los tuppers es hasta de 15 días cuando están correctamente refrigerados. De este modo, resulta factible disfrutar de comida sin gluten para llevar una dieta sana y equilibrada.

La importancia de la comida sin gluten para las personas celíacas La celiaquía es un trastorno sistémico de base inmunológica que se da por predisposición genética (provocada por el gluten y que afecta a individuos predispuestos genéticamente). El único tratamiento posible es sostener una dieta sin gluten, de manera estricta y de por vida. Esto no solo implica el consumo de productos alimenticios que no contengan estas proteínas, sino también la necesidad de evitar la contaminación cruzada en todo momento, ya que hasta la más pequeña transgresión, puede suponer la aparición de síntomas y la respuesta inmunológica característica, en el caso de la celiaquía. Es por esto que Tappers Lifestyle trabaja con dos líneas de producción totalmente independientes para garantizar la ausencia de gluten en sus productos. Asimismo, la empresa cumple con los reglamentos europeos vigentes y ha certificado sus productos con el Sistema de Licencia Europeo (ELS) o Espiga Barrada, que en España es otorgado por la Federación de Asociaciones de Celíacos de España y que es la máxima acreditación de seguridad para los productos sin gluten en Europa.

Para abastecer a las personas celíacas con platos ricos y saludables, Tappers Lifestyle lanza nuevos platos sin gluten todas las semanas. Entre otras opciones, en el menú actual se ofrecen productos como arroces, con bacalao y coliflor o pavo y verduras, distintas ensaladas que incluyen elementos como la quinoa y el aguacate o postres como la crema de arroz con leche y la crema de chocolate de dos texturas.

Comida sin gluten de calidad y a domicilio De esta manera, Tappers Lifestyle es una opción ideal de comida casera para las personas que no disponen del tiempo necesario para cocinar. Los envíos de la empresa llegan a toda la península y todos los platos están preparados sin conservantes ni colorantes.

El pedido mínimo que ofrece la firma es de 22 € y hay un descuento de 10 € para todos los clientes que prueben los platos por primera vez. Los pedidos se pueden realizar online de forma sencilla a través de la web de la empresa, en la que figuran más de 36 platos con distintas opciones para confeccionar el menú diario o semanal.

A través del servicio de Tappers Lifestyle, es posible acceder a comida sin gluten a domicilio para mantener una dieta rica y saludable con todos los certificados necesarios que garantizan la seguridad de los productos.



