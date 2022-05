Servicio integral especializado en familia, por Ortega Díez Abogados Emprendedores de Hoy

miércoles, 11 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

No cualquier despacho de abogados puede ofrecer a sus clientes una experiencia que se remonta a casi 70 años atrás. Este es el caso del bufete Ortega Díez Abogados, un equipo profesional con una de las trayectorias más largas y tradicionales de todo el país.

Este equipo de abogados de familia en Cartagena ha diversificado sus funciones y atiende casos en áreas de todo tipo, como laboral, civil y penal. Gracias a su récord de casos ganados, actualmente tienen clientes diseminados en toda la región de Murcia y en distintas partes del territorio español.

Una tradición de excelencia El jurista Joaquín Ortega Parra fundó este despacho en Cartagena en el año 1955. Sus directores actuales aseguran que desde el principio, el servicio ha estado basado en la vocación, la ilusión y el fuerte compromiso con la justicia. Que la gente sienta que con ellos hay un respaldo sólido en tiempos de apremio.

Actualmente, eso se traduce como una asistencia ágil, eficaz y flexible para ofrecer respuestas oportunas y que todos puedan ejercer los derechos que les consagra la ley. Actualmente, esta oficina de profesionales atiende a personas físicas, empresas de cualquier tamaño y grupos colectivos sociales. El objetivo de esta oficina es, además de asistirlos, orientarlos y ofrecerles una solución definitiva.

El equipo de Ortega Díez Abogados está conformado por expertos con una experiencia de 25 años en el sector. Tienen una sólida formación, no solo en el ámbito académico, sino también en la práctica en situaciones reales. Conocen en detalle las pautas que marcan un proceso judicial y los recursos legales que pueden beneficiar a sus clientes.

Un despacho íntegro y multidisciplinar Como abogados de familia en Cartagena, estos expertos atienden casos de derecho internacional, violencia de género o la liquidación de sociedades de bienes gananciales. También trabajan con la aplicación de guardia y custodia de menores, convenios reguladores, medidas provisionales urgentes y el Servicio Integral Especializado en Familia (S.I.E.F).

En estos casos, el despacho tiene un grupo de expertos que ofrece un abordaje integral y que toma como prioridad los intereses de los menores. Como verdaderas víctimas de situaciones de separación, la obligación de los abogados es buscar soluciones para los niños que se puedan proyectar en el futuro. Para la gente de Ortega Díez Abogados la esencia es tratar a los clientes como personas.

Es por ello que este bufete no solo está integrado por profesionales del derecho, sino también por psicólogos. Estos últimos proporcionan orientación sobre cómo desenvolverse en las relaciones de familia en el marco de un nuevo contexto jurídico.



