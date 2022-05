Cómo solicitar la incapacidad permanente, por los expertos de Tierno Centella Abogados Emprendedores de Hoy

martes, 10 de mayo de 2022, 15:12 h (CET)

La incapacidad permanente laboral es una condición a la que los trabajadores pueden apelar legalmente para recibir una pensión garante de solidez. Esta posibilidad existe como derecho para personas que, por diferentes circunstancias, estén en la incapacidad de cumplir con su oficio o profesión por limitaciones físicas o psicológicas.

Tierno Centella Abogados es un despacho de abogados con 20 años de experiencia en sentencias pioneras en materia de incapacidad. Los especialistas son líderes en el tratamiento de casos que exigen ser reconocidos en la condición de incapacidad permanente, especialmente en los que son a causa del acoso laboral.

¿Cuáles son los tipos de incapacidad en el derecho laboral? Lo primero, antes de solicitar la condición de incapacidad permanente, es conocer en qué medida se califica a un profesional o trabajador bajo esta caracterización. Es ideal entender que esta se puede considerar en varios niveles y que, dependiendo del grado de gravedad, física o psicológica, se determina el tipo de caso. Existen: incapacidad parcial, que hace referencia a la imposibilidad de realizar algunas funciones en el oficio por limitaciones; incapacidad total para la función habitual, que se refiere a que, por su condición, el trabajador no puede realizar ninguna de las actividades o las más fundamentales de su profesión, sin embargo, puede ejercer otra clase de oficio; incapacidad absoluta, en esta instancia el trabajador está completamente inhabilitado para realizar cualquier tipo de función y no volverá a trabajar jamás; y, por último, gran invalidez, aquí están representados los trabajadores que requieren de la ayuda de alguien más para el desempeño de su función.

Toda persona, por una enfermedad común o un accidente en el trabajo, tiene derecho a reclamar la condición de incapacidad. Tierno Centella Abogados ofrece su sólida experiencia en el acompañamiento jurídico de procesos de demanda por incapacidad, además, su aspecto diferenciador está en su intensiva labor por el reconocimiento y la aplicación de la justicia por acoso laboral.

Pensión y vida digna, gracias a Tierno Centella Abogados La incapacidad permanente de una profesión o trabajo es una condición de la que nadie está exento, por ello, es importante que existan los medios de protección seguros que velen por las garantías de una vida digna sostenible. Las personas que tengan algún tipo de limitación o trauma físico o psicológico pueden acudir a Tierno Centella Abogados para validar su caso y saber qué tipo de incapacidad pueden reclamar.

Lo único que deben hacer los interesados es contactar a través de la página del despacho, indicando el tipo de limitación y reuniendo los documentos que se indican en el formulario. Ellos se encargarán de hacer el respectivo tratamiento de los datos y, por medio de una consulta, informarle al postulado cuál es la viabilidad o si el caso no aplica.



