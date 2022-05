Edutedis acerca de todo lo que hay que saber sobre el nuevo contrato de formación en alternancia Emprendedores de Hoy

martes, 10 de mayo de 2022, 13:19 h (CET)

La ley ha establecido una nueva modalidad para el contrato de formación en alternancia, con la idea de mejorar los beneficios tanto para la empresa, como para los contratados, en el tiempo que se lleva a cabo la actividad laboral. La normativa entró en vigor el pasado mes de marzo, pero muchas empresas desconocen los cambios que presenta el reglamento. Por este motivo, el centro de formación Edutedis detalla, en su totalidad, todo lo que se debe saber antes de aplicar este tipo de contrato.

Todos los cambios en el contrato de formación en alternancia Con la idea de abrir mayor oportunidad de trabajo y formación, las empresas en todo el país implementan un tipo de contrato temporal en el que la persona contratada, además de trabajar directamente en la compañía, pasa por un proceso de capacitación empresarial, con el fin de conocer cómo se maneja en su campo laboral y ampliar su síntesis curricular. Pero también es una oportunidad para la administración de concretar arreglos de trabajo con un tiempo previamente determinado, lo que es muy beneficioso para ambas partes.

Este contrato de formación en alternancia gestiona ciertas particularidades que se deben tener en cuenta antes de llevarlo a cabo. Anteriormente, la edad establecida para los empleados era entre los 16 hasta 25 años, pero actualmente, se ha ampliado el rango para contratar a personas hasta los 30 años de edad. Estos contratos se elaboran con un mínimo de 3 meses y un máximo de dos años de duración; que anteriormente se extendía hasta tres, pero con la idea de mantener la concordancia de contratos temporales, ha disminuido.

Es importante detallar que en el nuevo establecimiento de los contratos, se crean itinerarios formativos que permiten realizar prácticamente todas las ocupaciones (al contrario del limitado listado que existía anteriormente). En cuanto al tiempo de trabajo efectivo y el tiempo dedicado la formación, se establece lo siguiente: en el primer año un 65 % del tiempo laboral (y 35 % de formación) y de extenderse al segundo, debe trabajar un 85 % del lapso (y 15 % de formación).

Ventajas al contratar en alternancia En concordancia, implementar este tipo de contratos ayuda a romper la tendencia de poca experiencia que presentan muchos jóvenes al adentrarse al campo laboral. Además, las compañías se mantienen en constante actualización al mantener personal joven con ideas nuevas. Asimismo, consiguen bonificaciones en varios aspectos relevantes (más de 1.500 €) como la reducción del seguro social.

Por esta razón, no existe un número límite de contratos, no exige mantenimiento del nivel de empleo alcanzado y devolución de los beneficios aplicados. En tal caso, la contratación de formación en alternancia comprende más detalles, que al emplear los servicios de Edutedis se pueden gestionar de manera correcta los procesos formativos necesarios para cada compañía.



