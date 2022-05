Sucus Terracota, el horno artesanal de arcilla que garantiza la excelencia en la preparación de alimentos desde casa Emprendedores de Hoy

Desde la antigüedad, la arcilla se ha usado y se reconoce por el sabor que se obtiene cuando se cocinan recetas en recipientes de este material.

Comer es un deleite y, para degustar, hay tres pilares importantes: el sabor, la máxima conservación de las propiedades nutritivas y el balance saludable de los alimentos. Asimismo, existe un utensilio perfecto que funciona con la simplicidad que garantiza la antigüedad, pero con el valor añadido de adaptarse perfectamente a la actualidad.

Sucus Terracota es un horno artesanal de arcilla, 100 % ecológico y natural, el cual por un precio atractivo puede transformar y mejorar el modo de comer en el hogar.

La arcilla en la cocina: económico, sostenible y saludable La arcilla es uno de los materiales más antiguos que se mantiene activo en la actualidad, su uso data de la época antigua de los romanos y es una excelente herramienta en la cocina. Sucus Terracota es un utensilio artesanal sencillo, de fácil utilización, hecho de arcilla que se usa para cocinar en el horno, conservando y realzando los sabores naturales propios de la comida, sin recurrir a grasas adicionales o demasiados condimentos.

La particular pieza tiene un diseño ovalado que parece un huevo. Permite cocinar todo tipo de platos en su propio jugo, sin influir en el sabor ni contaminar el alimento con otro tipo de residuos o componentes. La arcilla de Sucus está libre de plomo, cadmio, colorantes, plastificantes u otras sustancias que pudieran filtrarse en los alimentos. ​

Diferentes preparaciones en un solo utensilio Sucus Terracota es una pieza adaptable y simple, no requiere cuidados técnicos y se limpia con facilidad. En él se pueden preparar todo tipo de carnes, pescados, verduras, pan y muchos alimentos más, conservando el tono y textura de la comida. La comida preparada en el sucus se degusta mucho más que cuando se hace en recipientes de materiales metálicos.

Los hornos tradicionales se ensucian fácilmente y son difíciles de limpiar porque se cocinan directamente; el diseño del Sucus evita que los residuos de la comida se impregnen o se fundan en el interior del horno, el zumo no se riega por encima y el alimento se conserva dentro del área del Sucus.

Es una herramienta muy básica y económica que garantiza comida de gran sabor y calidad sin mayor complejidad. Es la reunión de diferentes utensilios de cocina creados para el mismo fin, pero en uno solo y, lo mejor es que es 100 % natural y ecológico.

El precio es una de las características del producto que lo hace tan rentable. Asimismo, Sucus Terracota se encuentra en oferta, por lo cual se puede adquirir por tan solo 35 euros en la web, además, por su compra, Sucus Terracota obsequia con el cupón SUCUS10, el cual brinda un 10 % de descuento.



