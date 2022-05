¿Qué es Leggie? La nueva carne vegetal cuyas propiedades alimentarias resultan muy beneficiosas Emprendedores de Hoy

Cada vez más personas tratan de incluir productos naturales y saludables a sus dietas. Por otro lado, también existe una mayor conciencia acerca del impacto que tiene la producción de carne vacuna sobre el medioambiente.

En este contexto, la marca Tappers Lifestyle ha comenzado a comercializar distintos platos preparados con el alimento Leggie, una nueva carne vegetal desarrollada por la empresa iLike Food Innovation.

Según informan las Dras. Marta Miguel y Marta Garcés, investigadoras del CSIC y la UFV, respectivamente, y creadoras del producto, Leggie se produce a base de algarroba, una legumbre mediterránea que hasta hoy era muy poco utilizada para el consumo humano. El proyecto de investigación que ha ofrecido como resultado la creación de esta nueva carne vegetal ha llevado a estas profesionales 7 años de trabajo y esfuerzo.

Leggie aporta proteínas de calidad y se digiere fácilmente Además de algarroba, el producto está fabricado con otros 5 ingredientes naturales y no contiene conservantes ni aditivos. Se trata de una fuente de proteínas de calidad que es fácilmente digerible y además contiene los 9 aminoácidos esenciales que el cuerpo humano no puede sintetizar por cuenta propia. Leggie también es rico en fibra dietética que, además de saciar, ayuda a mantener sana la microbiota intestinal y prevenir una gran cantidad de enfermedades metabólicas y cardiológicas.

Esta carne vegetal es baja en grasas saturadas y no tiene colesterol, lo que también funciona como un refuerzo para la salud cardiovascular. A su vez, el contenido calórico resulta la mitad que el que contiene la carne picada vacuna convencional, por lo que resulta adecuado para aquellas personas que buscan controlar su peso.

Asimismo, el producto es apto para todo el mundo, ya que no contiene ninguno de los 14 alérgenos de etiquetado obligatorio ni derivados de la soja. Su cultivo es sostenible, ya que se realiza con materias primas de origen mediterráneo como la algarroba, el arroz o el aceite de oliva virgen extra. Al estar hecho con productos de cercanía, resulta respetuoso con el medioambiente.

¿Cómo cocinar Leggie? Tappers Lifestyle presenta distintos platos en los que se ha integrado esta nueva carne vegetal. Una de las opciones es combinarlo con pasta. Por ejemplo, puede añadirse a una salsa boloñesa para acompañar un plato de fideos o incluirse como relleno de una lasaña con verduras. Otra posibilidad es consumirlo en un wok de verduras. Todas estas variantes ya integran el menú de Tappers Lifestyle.

Según sus creadoras, Leggie también se puede consumir picado y rehogado con un poco de cebolla pochada con un toque de vino blanco o como topping horneado sobre una pizza. Las posibilidades que ofrece son muchas y variadas.

Tappers Lifestyle ha integrado Leggie, un nuevo producto saludable y de origen vegetal, a distintas preparaciones que están disponibles para todas aquellas personas que quieran comenzar a llevar una dieta más rica y saludable.



