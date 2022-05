La demanda de preparación para la FP de Sanidad crece frente a otras especialidades Comunicae

martes, 10 de mayo de 2022, 16:13 h (CET) Según datos que maneja la institución Académica Formación Universitaria el número de alumnos que demandan esta formación se ha doblado en los cuatro últimos años Crece la demanda para la preparación de la FP en la rama de Sanidad. Así se puede concluir de los datos que maneja la institución académica Formación Universitaria, donde el número de alumnos que se forman actualmente supera los 1.300 en esta especialidad.

En lo que se refiere a las las primeras posiciones estas las ocupan los FP preparatorios de Técnico Medio en Cuidados Auxiliares de Enfermería, en Farmacia y Parafarmacia, en Emergencias Sanitarias y el Técnico Superior en Dietética, donde la rama sanitaria destaca considerablemente respecto a otras. La institución académica también señala que más del 70% de los alumnos son mujeres que mayoritariamente habitan en zonas urbanas y con una edad media en torno a los 30 años.

Tal y como señala la directora académica de Formación Universitaria Antonia Guerrero, “la crisis de la pandemia ha generado una inclinación hacia la formación relacionada con la rama sanitaria, como así lo ha acreditado el aumento de contrataciones laborales durante el año 2020, profesiones a las que se puede acceder desde la Formación Profesional”

El propio Observatorio de la Formación Profesional en su panel de indicadores de la Formación Profesional en España, señala cómo el número total de estudiantes matriculados en ciclos formativos de FP Básica, de Grado Medio, y de Grado superior ha crecido en el periodo 2019-2020 con respecto a los últimos cinco años en un 18,63%.

Igualmente, el informe Infoempleo Adecco: Oferta y Demanda de Empleo en España, destaca como la FP permite acceder al mercado laboral garantizando una mayor empleabilidad. El propio informe señala que el tipo de formación que se ajustará más a la adquisición y recualificación del talento es la Formación Profesional de Grado Superior en primer lugar, con un 55,3% del apoyo mostrado por los encuestados en dicho documento, seguida por los Grados y Postgrados universitarios, con un 37,6%.

Formación Universitaria acaba de cumplir dos décadas como institución académica dedicada a la impartición de programas formativos no presenciales. Cuenta con una plantilla que supera los 200 profesionales y un catálogo académico que supera los 600 cursos, y ha formado ya a más de 10.000 alumnos en sus aulas virtuales. recientemente ha sido premiada con el galardón “Excelencia Educativa” como mejor centro de formación en enseñanzas técnico profesionales, mejor profesorado de enseñanzas técnicas profesionales, mejor trayectoria y mejor área de dirección. Un galardón que le otorga la organización solidaria Gala Acción Social en colaboración la Asociación Española de Escuelas de Negocios y que reconoce el valor de una de las instituciones pioneras en nuestro país en el ámbito de la formación no presencial.

